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洛縣擬增縣政委員席位 華裔社區見解分歧

記者沈瑋／洛杉磯縣即時報導
洛杉磯縣政府醞釀改革，擬將縣政委員席次從目前的五席擴增到九席。（本報檔案照）
洛杉磯縣政府醞釀改革，擬將縣政委員席次從目前的五席擴增到九席。（本報檔案照）

洛杉磯縣兩位縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）與韓珍妮（Janice Hahn）近日提出了一項全面改革動議，重點擬將縣政委員席次從目前的五席擴增到九席。這項動議亦得到了縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）的支持，並在華人社區引起廣泛討論，支持者認為擴大席次更具選民代表性，懷疑者擔憂增加政府開支還是納稅人買單。

蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）表示，根據他多年來與亞太裔社區的共事經驗，大家一直都在討論如何才能更好地代表選民，而現有的架構確實代表性不足。他認為對於增加預算的擔憂而忽略了真正的重點——政府是否能真正代表選民？如果動議通過，預計會成立一個特別工作組來研究如何進行改革。任何調整只會是基於現有預算，影響微乎其微。

蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）表示，這項動議將改善洛縣的代表性和透明度。擴充縣政委員會反映了社區多樣性的增長，也不會增加開支，只是更公平地分配預算。至於洛縣選舉產生縣府執行長也是合理的，設立操守委員會也能增強公眾信心。

相較之下，天普市市議員陳祥寧（Ed Chen）則表示，地方政府的工作主要是公共建設和公共安全，增加縣政委員會席次不一定能提高政府運行效率或執行效果。他認為，資金應該用於提升政府服務本身。可以理解人們對民選官員的代表性有期待，不過在現有架構下，聖蓋博谷地區的亞太裔候選人有相當實力，相信能選出理想代表。

這項動議自提出以來，引發了廣泛的討論與期待。支持者普遍認為，這將有助於提升政府的代表性和透明度，更好地服務洛縣的多元社區。與此同時，反對者則擔憂這些舉措是否真正能夠有效改善政府運作，以及增加經費開支。無論如何，這項重要動議的審議及可能到來的公投，將對洛縣的政治架構和民眾的生活產生深遠的影響。

洛縣 預算 天普

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