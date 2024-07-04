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中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

洛杉磯訊
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

2023年6月，來自中國的華人一家三口在洛杉磯旅遊時慘遭車禍，肇事司機是DoorDash送餐司機。這起悲劇導致華人遊客家破人亡，丈夫慘死，妻子重傷截肢，兒子也受傷。7月2日，該案件在進入司法程序一年多後，原告律師向法官提交文件，表示案件已經和解，但並未透露任何條款。

這起車禍發生在2023年6月7日下午約5時30分，地點位於洛杉磯市Pico-Robertson地區。來自中國的遊客王兵（Bing Wang ，音譯）一家三口，當時站在人行道上觀光。司機在行駛過程中突然衝向路邊，撞到人行道上的華人一家。51歲的王兵因傷重不治身亡，48歲的妻子王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷，左腿截肢，19歲的兒子王文軒（Wenxuan Wang，音譯）遭受中度傷害。

這起案件進入法律程序後於當年11月開庭，肇事司機Vladimir Tishchenko承認撞車事故發生時，自己正在使用手機查看DoorDash導航。原告律師Robert Glassman分享的最新法庭文件顯示，肇事司機Tishchenko已不在DoorDash工作，他在事故發生前不到一個月才拿到駕照

原告律師指出，車禍發生的主要原因是司機Tishchenko當時急著去餐廳取餐，他的注意力被手機上的DoorDash導航分散了。原告律師還說，Tishchenko被激勵著盡快到達餐廳，這樣他就可以獲得更多送貨機會。

7月2日，原告律師向法官Joseph Lipner提交文件，表示倖存的兩名家屬已與這家送餐服務公司和汽車駕駛員達成和解，但律師並未透露任何條款。

在之前的法庭文件中，DoorDash的辯護律師引用了多種理由，包括原告進行「虛假陳述和隱瞞」，以及有「錯誤或疏忽行為」，而DoorDash的行為都是出於善意。據DoorDash律師之前出示的法庭文件稱，王兵的家人不應「從他們的訴訟中獲得任何東西」，法院應「做出有利於DoorDash的判決」。

華人 洛杉磯 駕照

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