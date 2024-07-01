何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家

對於患有精神疾病的人來說，擁有自己的住所是一種奢侈；示意圖。（取自Pixabay）

鄒先生在18歲被診斷出患有躁鬱症。不久之後，由於家庭矛盾升級，他被父母趕出了家門。從那時起，他一直在努力尋找安穩的住所，而如今32歲的他，仍不確定未來家在何處？

●找機場或校園長凳過夜

少年時，鄒先生曾在街頭生活，而同學們都與父母同住。他回憶，「那時候，晚上我得在機場或校園裡的長凳上過夜，白天再去上學... 每次睡不著，我就在街上追汽車，被警察逮捕了很多次...我是被拋棄的。」

精神疾病在美國很常見。2021年的統計數據顯示，美國約有5780萬患有精神疾病的成年人，占所有成年人的22.8%。

對於患有精神疾病的人來說，擁有自己的住所是一種奢侈。

但鄒先生是幸運的。在社工的幫助下，他搬進了臨時收容所，並獲得每月800元的社會安全生活補助金（Supplemental Security Income，簡稱SSI），才讓他得以擺脫無家可歸的恐懼。

靠著每月800元社安補助金，鄒先生不再流落街頭，卻要和四個陌生人擠在一室戶的公寓裡。 「兩人住客廳，兩人住臥室，我住餐廳，每月租金570元，剩下230元是伙食費」，鄒先生說，這種過度擁擠導致室友間容易產生衝突，非常影響他的情緒和病情，但沒有其他選擇。

國際環境研究與公共健康期刊上的一項研究顯示，住房問題以各種方式影響人們的心理健康。生活在不安全或過度擁擠的環境中，可能會引發壓力或焦慮，包括與室友的衝突。此外，對住房焦慮也可能破壞睡眠模式，可能加劇現有的精神健康問題，或使其更難保持穩定。

●加州 生活費高 挑戰加倍

對於受精神疾病困擾的人來說，由於情緒或行為上波動，他們往往難以維持穩定的工作。而在加州，競爭激烈的就業市場和高昂的生活成本，進一步增加了獨立生活的挑戰。鄒先生表示，「在這裡，無論怎樣努力，也只能勉強維持生計，這對病情造成額外的壓力」

去年，鄒先生決定離開加州的家人和朋友，獨自搬往亞利桑納州。「住房占生活開支的很大一部分，如果能在住房上節省下一大筆，整體的生活品質就會提高很多，這對我們來說尤其重要。」

而今年，鄒先生再次搬家，來到了印第安納州。再次選擇搬家是出於對保險收入限制的考量，這樣他才能夠符合自己所需藥物的報銷條件。「在印第安納州，只要我的收入不超過10萬2000元，就可以享受常用藥物的保障；但在加州，這個收入限制是7萬6000元。」 所幸，鄒先生是一所網路大學的輔導員，能夠靈活安排自己遠程工作的地點。

對於患有精神疾病的人來說，獲得醫療保險 的保障非常重要，因為維持穩定生活的精神類藥物通常價格昂貴。鄒先生需要定期注射一種名為INVEGA TRINZA®（善妥達持續性藥效肌肉注射懸浮劑）的藥物，一針（維持3個月）花費6222元。由於INVEGA TRINZA®是非配方藥物，雇主提供的商業保險不包括這類注射藥物。

如果沒有醫療保險的保障，他不可能負擔這種藥。

●華人 單身母親 訴說難題

鄒先生是幸運的，他的人生很難被複製；流落街頭，對精神疾病患者來說非常艱難，本報曾多次報導過父母尋找患有精神疾病子女的故事。有了SSI後，鄒先生成功完成了爾灣加大（UC Irvine）和洛杉磯州立大學（Cal State LA）的大學和研究生學位，但受健康問題影響，他花了10年時間才完成這段學習旅程。

「以我的經驗來看，我從未見過一個成功的案例。」不願具名的C女士篤定地說，她是一位華人單身母親。多年來，為幫助患有精神疾病的兒子，C女士不遺餘力地探索了各種資源，聯繫了警方、律師、精神健康組織以及互助小組。

但年近40年的兒子至今仍與C女士住在一起。她的房子被兒子隔成兩個區域——兒子的地盤包括臥室、浴室和廚房，而C女士只能在客廳和車庫活動。兒子不願跟C女士說話，只透過便條進行日常交流。

由於沒有房東願意接受精神不穩定的租戶，C女士只能與兒子如此生活。想要取得相關的住房支持，也需要兒子的配合，但他拒絕就醫。