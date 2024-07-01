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洛城打擊銅線盜竊下血本 舉報獎金可達5000元

洛杉磯訊
洛杉磯市議會通過獎勵計畫，提供線索協助逮捕和定罪的市民可獲1000至5000元獎金。（abc7電視台）
洛杉磯市議會通過獎勵計畫，提供線索協助逮捕和定罪的市民可獲1000至5000元獎金。（abc7電視台）

洛杉磯市議會6月28日以10票贊成、2票反對的結果，通過了一項打擊銅線盜竊的獎勵計畫：居民若提供線索協助對此類犯罪嫌疑人定罪，可獲得最高5000元的獎金。該計畫目前正在等待市長貝斯（Karen Bass）的批准。

根據市議員梁家訓（Kevin de León）辦公室消息，獎勵金額分為兩級：輕罪定罪可獲1000元，重罪定罪為5000元。該計畫針對盜竊城市牌匾、墓碑、雕像、路燈和銅線等公共設施的犯罪行為。梁家訓表示，該計畫是打擊困擾洛杉磯的銅線盜竊行為的重要一步，將向犯罪分子發出明確信號。

梁家訓指出，銅線盜竊問題在洛杉磯多個地區愈演愈烈。尤其是在第六街高架橋（Sixth Street Viaduct），約7哩長的電線被盜，導致橋梁照明系統癱瘓。此外，消防栓也成為盜賊的新目標。他強調，這些犯罪不僅破壞公共設施，還可能升級為暴力事件。他指出，今年5月，演員Johnny Wactor就因在西皮科道（West Pico Boulevard）和南希望街（South Hope Street）地區，試圖阻止催化轉換器盜竊而慘遭槍殺的悲劇。

該計畫由市議員梁家訓和帕克（Tracy Park）於今年1月共同提出，並得到韓裔議員李約翰（John Lee）的附議。作為更廣泛行動計畫的一部分，市政府還將成立由洛杉磯警察局（LAPD）、街道照明局和市檢察官辦公室共同組成的銅線特別工作組。該工作組將重點打擊洛杉磯市中心、Boyle Heights、El Sereno和Lincoln Heights等受影響

然而，該計畫引發一些議員的質疑，議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）和女議員埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）投票反對。馬丁內斯指出，好萊塢所在的第13區，路燈損壞更多是由於缺乏維護，而非盜竊所致。他呼籲市政府增加對街道照明維護的資金投入，並要求提供一份報告，以檢查最佳工具來防止因銅線盜竊導致的路燈熄滅。

市議會主席克里科里安（Paul Krekorian）強調，該獎勵機制只有在成功定罪後才會生效。他指出，銅線盜竊問題已經影響到公園灌溉系統和鐵路安全等多個方面，急需採取行動。這不僅僅是路燈問題，洛杉磯的公園管道裝置也遭行竊，導致整個遊樂場因缺乏灌溉被摧毀。他在Metrolink董事會任職期間，也曾遇到過火車控制裝置中的電線和金屬被盜的情況，這可能導致火車脫軌或碰撞的風險。

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