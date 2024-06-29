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橙縣警局技術中心落成 集合治安應急五項功能

洛杉磯訊
橙縣警長介紹首創技術中心，將五大治安功能整合於一處，提升打擊犯罪效能。（abc7電視台）
橙縣警長介紹首創技術中心，將五大治安功能整合於一處，提升打擊犯罪效能。（abc7電視台）

橙縣（Orange County）警方6月27日（周四）在托斯汀（Tustin）舉行盛大剪綵儀式，慶祝全美首創的橙縣警方技術中心正式啟用。警長唐·巴恩斯（Don Barnes）表示，這座佔地12萬平方英尺的創新設施，將把治安和應急響應所需的五項關鍵功能集中在一個地點，使該部門在技術和公共安全領域成為全國領先者。

這五大關鍵功能包括技術、作戰支援、情報、特種作戰以及警長派遣隊。巴恩斯強調，將這些獨立單元整合在同一空間，將帶來協同效應，為橙縣創造更安全的環境。

該縣於2022年6月購買了這棟建築，包括所有結構、安全和技術升級在內的整體造價達1.1億美元。巴恩斯提到，有了新的互操作通訊系統，警官可以在重大緊急情況下，同時與全縣所有警員進行溝通協調，大幅提升應變效率。他舉帕克蘭和尤瓦爾迪校園槍擊案為例，強調這套系統將成為遊戲規則改變者。

此外，即時營運中心可透過警員隨身攝影機的實時影像，掌握第一線情勢，適時調度支援。中心也能存取社區監視器畫面，若發生校園槍擊等重大事件時，可立即鎖定嫌犯位置，發揮關鍵作用。

該設施還提供大型培訓和會議室、媒體簡報空間和協作工作區，未來的OCSD博物館也將設在中心。巴恩斯表示，橙縣警方技術中心已成為各級警界整合資源、確保社區安全的典範，標誌著該部門邁向打擊犯罪的嶄新里程碑。

橙縣 槍擊 博物館

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