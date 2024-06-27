洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）

家住洛杉磯縣阿罕布拉 市的亞裔 婦女Alice Lin兩年前遭到詐騙，三周內跑了七次銀行，把畢生積蓄72萬元都匯了出去。現年81歲的她一度想要自殺，但後來發現，其實銀行也有疏忽，因此支持議員發起的Senate Bill 278修正案，預防類似她這樣的不幸事件再度發生。

信使報報導，Alice Lin日前參加州 參議會銀行暨金融委員會聽證時說明她的經過，希望能為SB 278出點力。由民主黨籍參議員達德（Bill Dodd）起草的議案，在2024年2月提出後，經過銀行暨金融委員會三次修正，終於在6月18日轉送眾議會司法委員會審查。

此案的重點在於透過銀行協助預防與減少長者詐騙的損失，包括長者帳戶必須有指定的緊急聯絡人，或是共同開戶人，以便銀行發現不對勁時，還能向年輕家屬確認，避免Alice Lin的案例再度發生。雖然她的帳戶是與女兒合開，但當她大額匯出時，銀行卻根本沒有通知她女兒。

另外，修正案同時賦予銀行的延遲匯款權限，當銀行基於合理懷疑，認為長者可能遭到詐騙時，可以延後三天再將款項匯出。銀行也需負起訓練責任，教導行員注意詐騙警訊，特別是不正常的大額匯款。

達德在聽證上表示，長者的金錢誘騙（financial abuse）層出不窮，全國每年損失超過230億元，而且一旦遭到詐騙，長者往往一蹶不振。SB 278提出之際，既已獲得不少重量級倡議團體的支持，包括退休者協會（AARP，樂齡會）。

雖然一度遭到銀行業的強烈反對，但在三度修正後，反對聲浪已經和緩。金融機構最大的擔憂是，修正案通顧後，他們將成為實際上的監護人，並對年長客戶的金融調度產生不必要的干擾。

委員會中唯一反對者是共和黨籍的尼洛（Roger Niello），76歲的他告訴68歲的達德，「你別跟我說，你不會有90歲還要跑銀行的那一天」，這個議案一旦成立，長者與金融機構之間的糾紛將越來越多。

加州商會（California Chamber of Commerce）、California Credit Union League原本也在反對行列，但目前態度已經軟化。新的態度是現在的版本減少很多不必要的負擔，也能保護長者。