我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統辯論27日登場 拜登難迴避年長 川普小心演過頭

拜登川普將辯論 華郵拋大哉問：是否協防台灣

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

編譯胡立宗／即時報導
長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）
長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）

家住洛杉磯縣阿罕布拉市的亞裔婦女Alice Lin兩年前遭到詐騙，三周內跑了七次銀行，把畢生積蓄72萬元都匯了出去。現年81歲的她一度想要自殺，但後來發現，其實銀行也有疏忽，因此支持議員發起的Senate Bill 278修正案，預防類似她這樣的不幸事件再度發生。

信使報報導，Alice Lin日前參加州參議會銀行暨金融委員會聽證時說明她的經過，希望能為SB 278出點力。由民主黨籍參議員達德（Bill Dodd）起草的議案，在2024年2月提出後，經過銀行暨金融委員會三次修正，終於在6月18日轉送眾議會司法委員會審查。

此案的重點在於透過銀行協助預防與減少長者詐騙的損失，包括長者帳戶必須有指定的緊急聯絡人，或是共同開戶人，以便銀行發現不對勁時，還能向年輕家屬確認，避免Alice Lin的案例再度發生。雖然她的帳戶是與女兒合開，但當她大額匯出時，銀行卻根本沒有通知她女兒。

另外，修正案同時賦予銀行的延遲匯款權限，當銀行基於合理懷疑，認為長者可能遭到詐騙時，可以延後三天再將款項匯出。銀行也需負起訓練責任，教導行員注意詐騙警訊，特別是不正常的大額匯款。

達德在聽證上表示，長者的金錢誘騙（financial abuse）層出不窮，全國每年損失超過230億元，而且一旦遭到詐騙，長者往往一蹶不振。SB 278提出之際，既已獲得不少重量級倡議團體的支持，包括退休者協會（AARP，樂齡會）。

雖然一度遭到銀行業的強烈反對，但在三度修正後，反對聲浪已經和緩。金融機構最大的擔憂是，修正案通顧後，他們將成為實際上的監護人，並對年長客戶的金融調度產生不必要的干擾。

委員會中唯一反對者是共和黨籍的尼洛（Roger Niello），76歲的他告訴68歲的達德，「你別跟我說，你不會有90歲還要跑銀行的那一天」，這個議案一旦成立，長者與金融機構之間的糾紛將越來越多。

加州商會（California Chamber of Commerce）、California Credit Union League原本也在反對行列，但目前態度已經軟化。新的態度是現在的版本減少很多不必要的負擔，也能保護長者。

加州 亞裔 阿罕布拉

上一則

她點頭的餐廳 你可以放心去吃：衛生稽查員的一天

延伸閱讀

共和黨檢察長對白宮向社群媒體施壓提告 最高法院駁回

共和黨檢察長對白宮向社群媒體施壓提告 最高法院駁回
維基解密案／阿桑吉爆密電門 改變美新聞業

維基解密案／阿桑吉爆密電門 改變美新聞業
加州空瓶法案 退押金鼓勵民眾做回收

加州空瓶法案 退押金鼓勵民眾做回收
空瓶法案帶動 近年回收率多在80%以上

空瓶法案帶動 近年回收率多在80%以上
家暴犯擁槍? 最高法院：聯邦法律有權禁止

家暴犯擁槍? 最高法院：聯邦法律有權禁止
最高法院：聯邦法律得以禁止家暴犯擁槍

最高法院：聯邦法律得以禁止家暴犯擁槍

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛