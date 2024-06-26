我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

輝達領漲科技股 帶動三大股指微幅收高

夢露故居拆除危機解除 獲批洛城歷史文化古蹟

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
夢露故居拆除危機歷經一年後終被解除。（圖片取自房產公司Mercer Vine）
夢露故居拆除危機歷經一年後終被解除。（圖片取自房產公司Mercer Vine）

歷經一年，關於傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）故居的拆除危機終於解除。在26日的洛杉磯市議會投票中，市議員一致決定將這座位於洛杉磯市布倫伍德（Brentwood）社區的西班牙風格住宅指定為「歷史文化古蹟」，以保護它不被屋主拆除。

市議員Traci Park在投票前的演講中說道：「我們今天有機會做一些應該在60年前就該做的事情。在洛杉磯市，沒有任何人或地方比夢露和她在布倫伍德的家更具標誌性，失去這一歷史遺產，夢露唯一擁有過的家，將是對歷史保護和女性遺產不到3%的城市的沉重打擊。」

Park還計畫提議評估布倫伍德的觀光巴士限制，因為鄰居們抱怨這座房產周圍交通擁擠。她還建議將這所房子搬往一個更便於公眾參觀的地方。

關於這棟房屋是否被拆除的爭議源於去年7月，房地產商繼承人Brinah Milstein和她的丈夫、真人秀節目製片人Roy Bank以835萬元購買了這處房產，並制定了拆除計畫。他們於2016年購入了隔壁的住宅，試圖打通兩處相連的房產，使其成為一個更大的莊園。拆除許可證在9月初獲批。不過在許可證頒出的第二天，洛杉磯市議會就以12比0的表決通過，啟動將夢露故居定為歷史文化古蹟的評定程序，並禁止對該房產進行改造。

這對夫婦於今年5月起訴洛杉磯市，要求法院下令阻止「歷史文化古蹟」的評定，並聲稱如果無法拆除房屋，他們將遭受無法彌補的損害。訴訟稱：「所有這些幕後操作都是為了保護一座根本不符合歷史文化紀念碑標準的房子，這一點得到了以下事實的支持：在過去60年中，經歷了14位業主和城市頒發的多次翻修和建築許可，城市對該房屋的所謂歷史或文化地位沒有採取任何行動。」

在法庭文件中，這對夫婦指控城市進行「非法和違憲的行為」，並形容該房屋為「夢露在61年前悲劇性自殺前偶爾居住了僅僅六個月的房子」。不過這種說法遭到法官的駁回。6月6日，洛杉磯高等法院法官James Chalfant表示，二人的動議僅僅是為了獲勝，以便他們可以拆除房屋，消除歷史文化古蹟的問題。

1962年，夢露以7萬5000元的價格購入了這所住宅，並在六個月後因藥物過量去世，這裡也成為她最後居住的住所。夢露的粉絲稱這座住宅是好萊塢歷史一個不可磨滅的部分。致力於保護歷史地標的非營利組織洛杉磯保護協會也呼籲市民參加17日的市議會會議，倡導將其指定為洛杉磯的官方歷史文化地標。該組織稱，夢露故居已於2013年被洛市「SurveyLA計畫」識別為具有潛在歷史意義，但目前未受保護。「夢露離開我們太早了，如果我們不迅速行動，她在1962年居住並去世的房子也可能會消失。」

在周三議會投票之前，這座住所已經在「歷史文化古蹟」的評定過程中，並獲得了文化遺產委員會和市議會規畫和土地使用管理委員會的批准。

已故傳奇女性瑪麗蓮夢露。（本報系檔案照）
已故傳奇女性瑪麗蓮夢露。（本報系檔案照）
夢露於1962年購入該房產，僅居住六個月後因藥物過量去世。（圖片取自房產公司Me...
夢露於1962年購入該房產，僅居住六個月後因藥物過量去世。（圖片取自房產公司Mercer Vine）

洛杉磯 古蹟 投票

上一則

加州最貴民宿1夜2.25萬 天后泰勒絲等名人曾光顧

下一則

青少年組團入室盜竊 南加老婦深夜驚魂

延伸閱讀

六人行男星馬修派瑞致死K他命來源調查 數人恐遭起訴

六人行男星馬修派瑞致死K他命來源調查 數人恐遭起訴
洛杉磯縣增銷售稅 縣政委員會4:0票決 11月公投

洛杉磯縣增銷售稅 縣政委員會4:0票決 11月公投
布班克警察丟回遊民 洛市議會抗議 網民各說各話

布班克警察丟回遊民 洛市議會抗議 網民各說各話
洛杉磯一加油站賣出兩張兆彩頭獎 分紅197萬元創紀綠

洛杉磯一加油站賣出兩張兆彩頭獎 分紅197萬元創紀綠
洛杉磯購屋 中低收入首付需78萬

洛杉磯購屋 中低收入首付需78萬
親巴示威遊行升級 洛杉磯猶太教堂前爆發混戰

親巴示威遊行升級 洛杉磯猶太教堂前爆發混戰

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略

成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農

假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農