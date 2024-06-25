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天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

編譯林思牧／即時報導
綽號「大男孩」的民宿全景。（取自AirBnb網頁）
綽號「大男孩」的民宿全景。（取自AirBnb網頁）

被評為加州最豪奢的Airbnb民宿，是南加州沙漠裡的一棟室內面積1萬平方呎豪宅。一個晚上的租金是2萬2500元，這比許多普通公寓一年的租金還貴。

根據SFGATE報導，這座外號叫「大男孩」(Big Boy)的民宿，位於柯奇拉谷(Coachella Valley)的印第歐市(Indio)，離避寒勝地棕櫚泉(Palm Springs)不遠。每年仲春大規模的柯奇拉谷音樂與藝術祭(Coachella Valley Music and Arts Festival)，就是在附近的帝國馬球俱樂部(Empire Polo Club)舉行。這座豪宅有五個臥室、5.5個浴室，有一個家庭電影院，後院裡有一座籃球場和一座無邊泳池(infinity pool)。

負責管理的哈倫(Daher Halum)誇耀說，主臥室的走入式衣櫥，比普通公寓還要大，各種設備之奢華，有幸入住的人才能有嘆為觀止的眼福。哈倫表示，房子的主人是他的朋友，主人曾經是南加大USC美足校隊的球員，後來成為新英格蘭愛國者隊的職業明星球員，退休以後成為建築包商，這棟豪宅是他替自己建的。

這種租金使得出租的百分比只有10-15%，曾經租過的名人包括泰勒絲(Taylor Swift)、梅爾B(Mel B)和今年超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊(Chiefs)的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。會來租這個場地的時機，通常是當地有音樂祭、馬秀或是網球錦標賽的時候。

在這一帶管理十多間民宿的哈倫指出，在他十多年的經驗中，看到民宿租金的大起大落，在疫情正盛的時候，民宿特別搶手，主要是度假人士為了避免與陌生大眾接觸，那時候價格比現在還貴得多，而且供不應求。疫情緩和以後，民宿已不再像過去那麼搶手，許多人寧願住旅館。

哈倫對大男孩被評為「加州最貴民宿」有點意外，不過他也覺得很驕傲，但他表示可能會減價一些，好能有更高的出租率，替屋主多賺一些錢。

「大男孩」的民宿室內一角落。（取自AirBnb網頁）
「大男孩」的民宿室內一角落。（取自AirBnb網頁）
加州最貴的民宿位在南加Indio，綽號「大男孩」。（取自AirBnb網頁）
加州最貴的民宿位在南加Indio，綽號「大男孩」。（取自AirBnb網頁）
綽號「大男孩」的民宿室其中一個起居室。（取自AirBnb網頁）
綽號「大男孩」的民宿室其中一個起居室。（取自AirBnb網頁）

民宿 租金 加州

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