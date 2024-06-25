暑假國內100條航線 單程低於30元

Breeze Airways由洛杉磯可至的航點，以及現有的優惠。（取自Breeze Airways網站）

剛進入暑期旅遊旺季，廉價航空公司就希望買氣能夠延續到秋冬、甚至明年。Frontier Airlines（邊疆航空）近日推出優惠方案，2024年11月13日之前，都能以優惠價格飛往特定目的地，多數票價低於30元，但需要在6月27日前訂票。Breeze Airways（微風航空）只要在6月27日晚間11時59分前訂票，就能在2024年8月14日至2025年1月7日間享有專案的優惠價格。

Frontier Airlines為了慶祝30周年，100條航線的單程票價將低於 30元。某些航線本來已經有更好的優惠價格，例如KDVR電視台以Google Flights查詢，丹佛至鹽湖城單程機票甚至只要19元。

Frontier Airlines網站可以找到11月13日前提供優惠的航點，包括丹佛、亞特蘭大、奧蘭多與拉斯維加斯。加州 的洛杉磯、安大略、聖地牙哥 、沙加緬度、聖荷西，與聖塔安那的約翰韋恩機場（John Wayne Airport）都包括在內。

想要在優惠期間出遊的旅客，6月27日午夜前可以預訂，熱門時段則可能有額外限制。Frontier Airlines的機票價格雖然不包括行李託運費與座位指定非，但他們自5月起已經推出免改期費，票價也分為四個區間。

Breeze Airways則是推出全面降價35%的優惠，不過要在27日晚間11時59分前訂票，並輸入「DUPE」優惠碼，才能在8月14日至1月7日間享受優惠價。不過，重要假期的票價則有另外規定。

南加的洛杉磯國際機場 （LAX）、約翰韋恩機場、聖伯納汀諾國際機場、聖地牙哥國際機場都包括在內，出發或抵達的機票都能享受「Destination Dupes」的優惠。

「Destination Dupes」的重點在於，以國內航班的價格，享受類似出國的感覺。Breeze Airways強調，旅客不必準備護照，就能以來回票折35%的價格，享受異國旅遊。

Breeze Airways 5月間剛過完三年慶，部分優惠還在效期內，因此最好先上網站確認，「flybreeze.com/page/promo-terms-and-conditions」。