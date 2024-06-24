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南加內陸湖發現有毒藻類 游泳禁令持續整個夏季

河濱訊
河濱海梅特湖因發現有毒藻，游泳區今夏被迫關閉。（露營地官網）
河濱海梅特湖因發現有毒藻，游泳區今夏被迫關閉。（露營地官網）

南加內陸一處可供游泳的避暑休閒湖區，因近月來在湖水中發現有毒藻類，管理方現已取消該湖區游泳項目，限制措施將持續整個夏季。

問題水域位於河濱縣海梅特湖（Lake Hemet），該湖區露營地官方表示，6月18日的湖水檢測結果顯示，儘管有毒藻類的情況有所改善，但水中仍有足夠藻類，在持續高溫下，會對游泳者構成危險。露營地建議，喜歡室外運動的民眾，可至聖哈辛多山中Mountain Center的近處湖泊，進行皮划艇運動。

露營地管理者表示，非常希望為來訪者提供一個游泳區，但遊客安全始終是首要任務。雖然露營地在申請者預訂時，已列出不保證游泳的提醒，但他們非常理解遊客在得知游泳區無法使用時的失望。

據悉，儘管海梅特湖游泳區在整個夏季都將關閉，但官方宣布在6月末會開放一個新的游泳場，並在露營地內設置一個「水區」，讓客人可以嘗試充氣水滑梯、噴水墊、水桌和噴水槍。遊客還可以自備水上休閒玩具，利用露營地的水龍頭注水。官方強調，露營地水龍頭的水源安全和潔淨。

有毒藻類經常會對人和寵物構成威脅。通常稱為藍藻，會在水面形成如同灑了油漆的條紋，對肝臟、腎臟、大腦、消化系統以及皮膚有害。

檢測 寵物 南加

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