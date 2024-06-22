聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶

國會議員趙美心（右三）頒獎表彰主辦單位負責人。（記者楊青/攝影）

由美國華人 政治聯盟、亞美權益促進會、聖蓋博 希望獅子會、希望中心四個華人團體聯合主辦的第十屆「感恩美國」國慶升旗典禮暨健康園遊會，22日在聖蓋博市大劇院廣場盛大舉辦，揭開2024年聖蓋博谷華人社區慶祝美國國慶系列活動序幕。

國歌、大鼓、升旗和祈禱開場，表彰海陸空三軍退伍軍人代表和地方警員和消防員，文藝表演，遊戲比賽，30多個商家和50多個社團攤位提供吃喝玩樂和資訊，六小時活動精彩紛呈。

「感恩美國」十年前由美國華人政治聯盟和聖蓋博希望獅子會等組織聯合發起，十年間規模年勝一年，逐漸成為聖蓋博谷多城市聯合參與的大型國慶活動。聖蓋博希望獅子會會長暨聖蓋博市議員丁言愉當天致辭感謝各界的踴躍參與。他表示，感恩美國也感謝自己，因著來自不同地方、不同背景、不同語言的「我們」之間的相互感謝，也有機會感謝美國。他建議現場來賓互道感謝和祝福，同時感謝各界多年來對活動的鼎力支持，包括聖蓋博市府、警察局和消防局等部門。

聖蓋博市長吳程遠以東道主身份歡迎大家的到來。他表示，每一位來到美國的人，無論他們說什麼語言，無論他們是否能夠說流利的英語，都有機會表達對這個國家的感謝，而美國人民今天享受的一切，都應該感謝每一位為守護這個國家貢獻心血和生命的軍人；作為民選官員，也要感謝大家的信任和投票，才有機會為大家服務，表達心聲。吳程遠當天特別帶自己的寶貝女兒上台，用西班牙語代父發聲。他表示，雖然自己不會說西班牙語，但是他的孩子可以代表傳達他的心聲，這就是美國的精神，也是美國國慶的意義。

吳程遠、趙美心等分別向主辦單位頒獎，感謝他們持之以恆對社區的服務和貢獻。趙美心特別提到，10年前由丁言愉等人提出的「感恩美國」活動構想具有特別意義。她表示，無論是是新移民還是難民，不論來自哪裡，講什麼樣的語言，人們都在這片土地上重新開始生活，生根開花，生兒育女，事業有成，回饋社區，成為美國大家庭中有價值的組成部分，很高興看到這項活動規模不斷壯大，加入的組織越來越多，大家一起表達對美國的感恩。她特別感謝美國華人政治聯盟在疫情期間，籌集和貢獻了很多防疫物資給抗疫第一線，同時站在反歧視亞裔行動的前沿。

當天的活動還表彰了美國三軍代表，並向聖蓋博警察局和消防局捐助800元，對他們長期為社區的服務表達感謝。聖蓋博警方也感謝民眾的支持，呼籲警民進一步加強合作，打擊犯罪，保護和睦安寧的社區。