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洛杉磯僑務榮譽職 78僑領獲頒聘書

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
紀欽耀為為受聘僑務委員頒發聘書，(右起)僑務委員于仁豪、紀欽耀、僑務委員廖美華、江瑞瀛。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為為受聘僑務委員頒發聘書，(右起)僑務委員于仁豪、紀欽耀、僑務委員廖美華、江瑞瀛。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心20日（周四）舉辦「僑務榮譽職人員聘書頒發典禮」，駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀向78位僑領頒發了新聘及續聘的證書。

此次聘任的僑務榮譽職人員，包括僑務委員7人、僑務諮詢委員20人、僑務顧問31人及僑務促進委員20人。受頒榮譽職人員均為僑界活躍人士，經常參加各類活動，服務華人社區出錢出力，鼎力支持中華民國。根據僑委會，榮譽職人員的選拔過程非常嚴格，需要熟悉僑社事務、具有崇高聲望、在僑務工作中有特殊表現，或對國民外交有貢獻等條件。遴選方式除由本會進行外，也可由外交部及駐外單位推薦，任期三年，可連任一次。這些榮譽職人員無給職，負責提供僑務政策諮詢、推動僑務及國民外交。受聘僑胞均感榮幸，樂意繼續推動僑務。

紀欽耀表示，非常榮幸能代表政府頒發僑務榮譽職人員聘書。他強調，這些榮譽職人員在僑界的工作非常重要，不僅需要投入金錢、精力和時間，還需要無私奉獻。他感謝榮譽職人員為國家和僑社做出的貢獻，並期望他們能繼續為台美兩國之間搭建橋樑，促進雙邊交流。

其中34歲的梁國輝是此次最年輕的受聘者之一，他表示，很榮幸能被聘任為僑務顧問。他目前在洛杉磯地鐵巴士公司工作，曾在疫情期間組織一支巡邏隊，保護華埠的亞裔老人，並希望未來能繼續為華人社區服務。

此次頒獎典禮不僅表彰了卓有貢獻的僑胞，也展示了中華民國政府對僑界的重視與支持。紀欽耀表示，儘管許多受頒者因故未能到場，但他們的貢獻同樣值得肯定。他希望所有僑務榮譽職人員能在未來繼續支持洛僑文教中心的工作，為中華民國的發展貢獻更多力量。

紀欽耀為受聘僑務諮詢委員們頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為受聘僑務諮詢委員們頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為受聘僑務顧問頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為受聘僑務顧問頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為受聘僑務顧問頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為受聘僑務顧問頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為受聘僑務促進委員們頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀為受聘僑務促進委員們頒發聘書。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯華僑文教服務中心舉辦頒發典禮，78位新聘及續聘僑務榮譽職人員獲得聘書，彰顯...
洛杉磯華僑文教服務中心舉辦頒發典禮，78位新聘及續聘僑務榮譽職人員獲得聘書，彰顯他們在僑界的重要貢獻與中華民國政府的重視與支持。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 洛杉磯 華人

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