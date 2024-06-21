洛杉磯僑務榮譽職 78僑領獲頒聘書

紀欽耀為為受聘僑務委員頒發聘書，(右起)僑務委員于仁豪、紀欽耀、僑務委員廖美華、江瑞瀛。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 華僑文教服務中心20日（周四）舉辦「僑務榮譽職人員聘書頒發典禮」，駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀向78位僑領頒發了新聘及續聘的證書。

此次聘任的僑務榮譽職人員，包括僑務委員7人、僑務諮詢委員20人、僑務顧問31人及僑務促進委員20人。受頒榮譽職人員均為僑界活躍人士，經常參加各類活動，服務華人 社區出錢出力，鼎力支持中華民國 。根據僑委會，榮譽職人員的選拔過程非常嚴格，需要熟悉僑社事務、具有崇高聲望、在僑務工作中有特殊表現，或對國民外交有貢獻等條件。遴選方式除由本會進行外，也可由外交部及駐外單位推薦，任期三年，可連任一次。這些榮譽職人員無給職，負責提供僑務政策諮詢、推動僑務及國民外交。受聘僑胞均感榮幸，樂意繼續推動僑務。

紀欽耀表示，非常榮幸能代表政府頒發僑務榮譽職人員聘書。他強調，這些榮譽職人員在僑界的工作非常重要，不僅需要投入金錢、精力和時間，還需要無私奉獻。他感謝榮譽職人員為國家和僑社做出的貢獻，並期望他們能繼續為台美兩國之間搭建橋樑，促進雙邊交流。

其中34歲的梁國輝是此次最年輕的受聘者之一，他表示，很榮幸能被聘任為僑務顧問。他目前在洛杉磯地鐵巴士公司工作，曾在疫情期間組織一支巡邏隊，保護華埠的亞裔老人，並希望未來能繼續為華人社區服務。