熱浪周末襲南加 氣溫華氏破百度

南加州面臨高溫周末，政府發布警告並提供避暑指引，呼籲民眾提高警惕、加強防範，度過炎熱夏季。（abc7電視台）

本周末南加州將迎來高溫 天氣。據美國國家氣象局（National Weather Service）發布的高溫警告，自6月21日（周五）開始，一個正在形成的高壓系統將推動氣溫持續上升，並在周末達到頂峰。多個地區如聖塔克拉莉塔（Santa Clarita）、聖費南度（San Fernando）和聖蓋博 （San Gabriel）山谷地區的氣溫可能高達華氏101度（約攝氏38.3度），對當地居民的日常生活造成顯著影響。

周六內陸地區的氣溫將達到頂峰。預計羚羊谷的最高溫度將達到華氏103至108度（約39.4至42.2攝氏度），沿海和內陸山谷地區的氣溫則在華氏80至90度之間（約26.7至32.2攝氏度）。周日氣溫變化不大，但可能略有下降，並持續至周一。

此外，從周六上午到周日下午，聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）、羚羊谷（Antelope Valley）山麓和14號高速公路走廊也將實施高溫監測。氣象局建議民眾多補充水分，待在空調房內，避免陽光直射，並密切關注親友的健康狀況。

洛杉磯 縣衛生官戴維斯（Muntu Davis）在聲明中指出，在炎熱天氣中，每個人都應照顧好自己並關心他人，特別是那些因高溫而處於高風險的人群，包括兒童、老人、有健康問題的人以及孕婦。保持涼爽和攝取充足水分至關重要，切勿將兒童、老人或寵物單獨留在炎熱的房間、地方或車內。務必定期檢查老人或身體不適的鄰居和親友。

與此同時，南海岸空氣品質管理局（AQMD）也發布臭氧/煙霧警告，自周五上午11點至周二晚上7點生效，覆蓋洛杉磯縣大部分非沿海地區和河濱縣大部分地區。AQMD官員表示，極端高溫可能導致該地區大部分地區空氣品質達到不健康或更糟的水平，敦促居民密切關注空氣品質指數，限制戶外活動，避免在晚間使用汽油驅動的草坪和花園設備，並節約用電。

為了應對高溫，洛杉磯市和縣政府已設立多個冷卻中心，為需要避暑的民眾提供場所。欲查找就近地點，請訪問ready.lacounty.gov/heat或致電211。