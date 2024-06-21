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國際瑜伽日 南加百人齊練 活出健康人生

記者張宏/洛杉磯即時報導
南加州華人瑜伽協會21日在西來大學慶祝國際瑜伽日，現場免費進行瑜伽教學。（記者張宏／攝影）
南加州華人瑜伽協會21日在西來大學慶祝國際瑜伽日，現場免費進行瑜伽教學。（記者張宏／攝影）

全民一起練習瑜伽，活出健康人生。南加華人瑜伽協會21日在西來大學舉辦新舊會長交接儀式，同時慶祝國際瑜伽日，現場免費進行瑜伽教學，來自南加華人瑜伽同好近百人聚集一堂，感受瑜伽魅力。

（影音來源：記者張宏）

在聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）見證下，新任會長姚鴻雁接棒卸任會長李曉佳。趙美心表示，瑜伽是一個健康運動，希望華人通過練習瑜伽擁有健康的生活方式。同時感謝瑜伽協會在南加華人社區推廣瑜伽，帶動華人社區健康。

新任會長姚鴻雁有17年瑜伽教學經驗，她說，她因腿傷接觸且愛上瑜伽，後因事故造成脊椎碎裂，透過瑜珈修復自療恢復健康。她曾多次向公眾提供公益免費瑜伽課程，其中包括有8個月連續的向各個民眾社團提供線上免費課程，還曾多次在公園進行公益免費課程，讓很多人瞭解並喜歡瑜伽。成為會長後，更多的是一種責任和義務。她會發揚和踐行南加州華人瑜伽協會的宗旨，用愛心和奉獻精神普及、傳播瑜伽，讓更多人瞭解、接觸瑜伽，讓瑜伽人相互支持陪伴和同行。

卸任會長李曉佳表示，瑜伽協會創立七年，她很高興看到協會會員隊伍日益壯大，南加州練習瑜伽的華人越來越多。瑜伽不是宗教也不是競技，它是一種生活方式，希望每年借助國際瑜伽日大家都能從身邊做起，通過瑜伽促進身心健康。

活動現場聚集來自各地的南加華人和僑界代表，包括巾幗會會長方蕾、南加華聯監事長趙林、共同主席團主席許承武等人，主辦方現場進行瑜珈表演和瑜珈體位法教學，瑜珈唱誦，呼吸冥想等練習，華人瑜伽協會創會會長、知名導演楊敦平邀請到印度瑜伽尊長現場加持。來自阿罕布拉的黃女士表示，她平時不僅練習瑜伽也練習普拉提，讓她的身體變得非常柔軟。之前因為工作關係，肩膀僵硬，通過瑜伽訓練，現在整個身體狀態比實際年紀要更加年輕。

在聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，中）見證下，新任會長姚鴻雁（左）接棒卸任會...
在聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，中）見證下，新任會長姚鴻雁（左）接棒卸任會長李曉佳。（記者張宏／攝影）
新任會長姚鴻雁有17年瑜伽教學經驗，她在向理事敬獻絲巾。（記者張宏／攝影）
新任會長姚鴻雁有17年瑜伽教學經驗，她在向理事敬獻絲巾。（記者張宏／攝影）
南加州華人瑜伽協會21日在西來大學慶祝國際瑜伽日，現場免費進行瑜伽教學。（記者張...
南加州華人瑜伽協會21日在西來大學慶祝國際瑜伽日，現場免費進行瑜伽教學。（記者張宏／攝影）

華人 南加 加州

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