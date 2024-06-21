聖地牙哥39青年文化大使結業 推廣台灣精神與文化

FASCA聖地牙哥分會113年培訓結業式進行授旗儀式。（橙僑中心提供）

海外青年文化大使協會(FASCA)聖地牙哥 分會6月7日至9日在聖地牙哥Harvest Evangelical教堂舉行113年度青年文化大使培訓，並為第二屆39位青年文化大使舉行結業典禮；今年有21位新生及18位第一屆青年文化大使加入團隊，培訓僑青成為傳遞正能量的文化外交大使，讓世界看見台灣。在9日舉行的結業儀式上，橙僑中心主任蕭蓓致詞，感謝FASCA聖地牙哥分會顧問暨僑務委員謝家樹，以及諮詢導師柳靜娟、曾詩韻和韓佩臻，助理導師劉震晏和汪凡喜盡心盡力的籌劃，打造了FASCA在聖地牙哥培訓青年文化大使的基地，讓有興趣加入FASCA志工服務行列的僑青，能夠在地學習、交流與服務社區。

今年度為期兩天半的培訓共有39位青年文化大使參訓，諮詢導師柳靜娟、曾詩韻和韓佩臻紛紛表示，今年培訓課程針對「服務」、「文化」、「領導」及「傳承」4大主題規劃相關課程。活動包括介紹僑委會及FASCA計畫，透過團隊遊戲、隊舞學習打造優質的FASCA聖地牙哥分會團隊，利用闖關活動深入介紹台灣特色文化，藉由為弱勢團體做食物來培養學員服務心態。林曉雯老師為各位大使解釋台灣在世界的重要性，林幸儀老師來為學員做演講訓練。這次培訓結業的39位青年文化大使，將成為FASCA聖地牙哥分會服務社區、推廣台灣精神與文化的新生力軍。

助理導師劉震晏表示，台灣各縣市有許多很有歷史性的特殊文化，在推廣台灣文化的課程設計中，他除了加入台中端午節 習俗「木屐鑽鯪鯉」、金門習俗「鬥石」，也介紹雲林布袋戲發源地及讓學員動手製作戲偶及舞台，並利用製作原住民 頭飾讓學員更進一步瞭解羽毛、大尖牙在原住民文化中所代表的意義。除此之外，他也把台北小巨蛋等現代元素加入課程裡，讓學員知道台灣的流行文化。

林曉雯老師表示，台灣也是全球科技供應鏈的樞紐，在民主政治上更有著亮眼的表現。她以身為台灣人為傲，也鼓勵學員勇於將台灣的重要性分享給社區人士，最重要的是要將台灣文化傳承，努力學習傳統文化，特別是台語。

FASCA學員韓承太及曹又鈴則表示他們很感謝有FASCA團隊，這兩天半的培訓收穫很多，學會了團隊溝通、彼此幫助的方法，也更了解台灣的獨特性及重要性，更掌握演講的技巧及服務的心態。FASCA不止有很多好吃的台灣小吃，還有很多好玩的課程及有意義的活動，他們相信這個培訓能讓他們成為更優秀的文化小尖兵。

謝家樹僑務委員以FASCA聖地牙哥分會顧問的身分，針對今年參訓青年文化大使展現的學習力與成果進行講評，他鼓勵學員多參加FASCA活動，這是一個很好的學習機會，並預祝所有參訓青年文化大使未來一年有最美好而難忘的FASCA生活經歷。