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華裔民選官員協會就職禮 劉珝林當選新會長

記者沈瑋／蒙特利公園市即時報導
華裔民選官員協會2024-2025年理事會宣誓就職。（記者沈瑋/攝影）
華裔民選官員協會2024-2025年理事會宣誓就職。（記者沈瑋/攝影）

美國華裔民選官員協會（Chinese-American Elected Officials，簡稱CEO）於14日舉行第12屆理事會就職典禮暨頒獎禮，南加州的華裔民選官員齊聚一堂，共同慶祝社區在過去一年裡的成就；鑽石吧市（Diamond Bar ）市長劉珝林（Stan Liu）當選為2024-2025年會長。

副會長包括約巴林達（Yorba Linda）市議員、前市長黃瑞雅（Peggy Huang），蒙市副市長吳紹榮（Vinh Ngo）以及市議員饒影凡（Yvonne Yiu）；理事包括聖蓋博市長吳程遠（John Wu），亞凱迪亞副市長高卿（Michael Cao），亞凱迪亞市議員、前市長鄭博仁（Paul Cheng），聖瑪利諾市議員羅經程（Calvin Lo）等。宣誓就職儀式由加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）主持，所有理事宣讀誓詞，群策群力為社區做貢獻。

劉珝林表示，非常感謝社區的支持，CEO致力於打造一個人人有機會參與、去把握機會的未來，希望激勵未來世代成為民選官員。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）向謝繼成及謝章明珠伉儷（Gregory & Pearl Tse）頒發了「終生成就獎」（Lifetime Achievement Award）。她介紹，謝繼成是蒙市商會的首位華裔會長，在他的領導下，蒙市於1984年開始慶祝農曆新年。謝章明珠曾為蒙市圖書館籌集到了50萬元的捐款，獲得了加州圖書館委員會協會的表彰。這對夫婦已經結婚52年，現場響起一片歡呼和掌聲。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）表示，多年來華裔社區和亞裔社區在聖蓋博谷以及整個南加州的發展有目共睹，期待在新會長和新屆理事會的領導下迎接新的一年。他也特別感謝所有贊助商。

獲頒「終生成就獎」的謝繼成、謝章明珠伉儷（中）與部分民選官員合影。（記者沈瑋/攝...
獲頒「終生成就獎」的謝繼成、謝章明珠伉儷（中）與部分民選官員合影。（記者沈瑋/攝影）
國會眾議員趙美心（右）為謝繼成及謝章明珠伉儷頒發「終生成就獎」。（記者沈瑋/攝影...
國會眾議員趙美心（右）為謝繼成及謝章明珠伉儷頒發「終生成就獎」。（記者沈瑋/攝影）

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