台灣移民二代劉嫣然 花泳好手前進巴黎奧運會
舉世矚目的2024巴黎奧運會將於7月26日至8月11日舉行，龐大的美國奧運代表團中有一位花式游泳選手劉嫣然（Calista Liu），她生於南加州台灣移民家庭，正在進行賽前強化訓練，爭取好成績為國爭光。奧運會後她將赴史丹福大學（Stanford University）深造，文武兼備，前程似錦。
劉嫣然說，「自2008年以來，美國花式游泳隊首次獲得奧運會參賽資格，這是一個重要的里程碑，我們對這項非凡的成果感到無比興奮，以及對巴黎奧運會充滿期待。」
花式游泳（Artistic swimming）又稱「水上芭蕾」，綜合游泳、體操和芭蕾等多種技巧，發展成為一種具有舞蹈表演和藝術造型的游泳類項目。運動員上半身露出水面或在水中倒立，需要有超強的柔韌性、力量和細節的掌控能力及協調性。
劉嫣然參與花式游泳近10年，九歲起在私人花式游泳隊學習，每周訓練30多個小時。作為巴黎奧運會花泳選手和高中學生，平衡訓練和學業是一項挑戰，達成這個目標需要做出許多犧牲。「有時我只睡三小時，錯過了和朋友一起參加的社交活動。我在公立學校讀了九年級和十年級，然後轉為線上教育，以適應我在國家隊的全職訓練。儘管面臨這些挑戰，我還是完成了11門AP課程，並在整個高中期間保持了全A成績。」
劉嫣然從小就喜歡水，三個月大就開始學游泳，九歲加入當地的藝術游泳俱樂部，當時已經是游泳健將，以及擁有四年的芭蕾舞經驗。她的媽媽Sylvia Liu認為，藝術游泳可能更適合她的身體條件，結合力量和舞蹈技能，可能更有成就。因為劉嫣然個子長得比較高，跳芭蕾舞不是最佳選項。
2022年劉嫣然入選美國花泳少年及青年隊，接受每天六小時以上的全職訓練。此後，她參加了多項國內及國際的花泳比賽，包括2023及2024世界杯，世界錦標賽及美洲大賽，2024卡達世界水上運動錦標賽，一路過關斬將，與隊友們攜手為美國花泳隊拿到了2024巴黎奧運會入場券。
作為一名在校高中學生，劉嫣然依然保持著優異的學術成績，四年間完成了11科大學預修AP課程，並以全A成績畢業。2023年她接受了史丹福大學招生邀請，今年9月將成為該校新生。
劉嫣然說，史丹福大學是一所享有盛譽的學府，提供豐富的資源和世界一流的學習環境，網羅各領域具有全面能力和傑出成就的人才。自己在初中和高中期間參加了多項活動，除了持續訓練花式游泳外，還有其他課外活動。例如，學校女子水球隊和游泳隊成員，模擬聯合國俱樂部會員，並擔任相關學生組織（ASB）主席。透過花式游泳獲得了大開眼界的機會，並在國際比賽中與來自世界各地的一些最優秀的運動員見面。透過前往不同國家參加比賽，也了解了不同的文化。這些寶貴的經驗為自己提供了獨特的優勢，十分符合史丹福大學的招生標準和人才培養目標。
劉嫣然還沒確定大學專業，因為目前的重點是7月巴黎奧運比賽。幸運的是，史丹福大學允許新生可以暫時不確定專業，讓他們有時間探索和發現自己真正的興趣和優勢所在。「我在所有科目上都表現出色，我也喜歡挑戰，相信可以在各個領域取得成功，並也希望有更多時間去探索真正讓我興奮並可能成為我一生職業的事情。」
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