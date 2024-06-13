台灣移民二代劉嫣然 花泳好手前進巴黎奧運會

劉嫣然花泳比賽，清水出芙蓉。（受訪者提供）

舉世矚目的2024巴黎奧運 會將於7月26日至8月11日舉行，龐大的美國奧運代表團中有一位花式游泳選手劉嫣然（Calista Liu），她生於南加州台灣移民家庭 ，正在進行賽前強化訓練，爭取好成績為國爭光。奧運會後她將赴史丹福大學 （Stanford University）深造，文武兼備，前程似錦。

劉嫣然說，「自2008年以來，美國花式游泳隊首次獲得奧運會參賽資格，這是一個重要的里程碑，我們對這項非凡的成果感到無比興奮，以及對巴黎奧運會充滿期待。」

花式游泳（Artistic swimming）又稱「水上芭蕾」，綜合游泳、體操和芭蕾等多種技巧，發展成為一種具有舞蹈表演和藝術造型的游泳類項目。運動員上半身露出水面或在水中倒立，需要有超強的柔韌性、力量和細節的掌控能力及協調性。

劉嫣然參與花式游泳近10年，九歲起在私人花式游泳隊學習，每周訓練30多個小時。作為巴黎奧運會花泳選手和高中學生，平衡訓練和學業是一項挑戰，達成這個目標需要做出許多犧牲。「有時我只睡三小時，錯過了和朋友一起參加的社交活動。我在公立學校讀了九年級和十年級，然後轉為線上教育，以適應我在國家隊的全職訓練。儘管面臨這些挑戰，我還是完成了11門AP課程，並在整個高中期間保持了全A成績。」

劉嫣然從小就喜歡水，三個月大就開始學游泳，九歲加入當地的藝術游泳俱樂部，當時已經是游泳健將，以及擁有四年的芭蕾舞經驗。她的媽媽Sylvia Liu認為，藝術游泳可能更適合她的身體條件，結合力量和舞蹈技能，可能更有成就。因為劉嫣然個子長得比較高，跳芭蕾舞不是最佳選項。

2022年劉嫣然入選美國花泳少年及青年隊，接受每天六小時以上的全職訓練。此後，她參加了多項國內及國際的花泳比賽，包括2023及2024世界杯，世界錦標賽及美洲大賽，2024卡達世界水上運動錦標賽，一路過關斬將，與隊友們攜手為美國花泳隊拿到了2024巴黎奧運會入場券。

作為一名在校高中學生，劉嫣然依然保持著優異的學術成績，四年間完成了11科大學預修AP課程，並以全A成績畢業。2023年她接受了史丹福大學招生邀請，今年9月將成為該校新生。

劉嫣然說，史丹福大學是一所享有盛譽的學府，提供豐富的資源和世界一流的學習環境，網羅各領域具有全面能力和傑出成就的人才。自己在初中和高中期間參加了多項活動，除了持續訓練花式游泳外，還有其他課外活動。例如，學校女子水球隊和游泳隊成員，模擬聯合國俱樂部會員，並擔任相關學生組織（ASB）主席。透過花式游泳獲得了大開眼界的機會，並在國際比賽中與來自世界各地的一些最優秀的運動員見面。透過前往不同國家參加比賽，也了解了不同的文化。這些寶貴的經驗為自己提供了獨特的優勢，十分符合史丹福大學的招生標準和人才培養目標。