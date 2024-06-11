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無人駕駛車質疑聲不斷 洛杉磯市擬加強監管

洛杉磯訊
洛杉磯市議會將討論加強對自動駕駛汽車的監管，以回應公眾對該新興技術安全性的擔憂。（abc7電視台）
洛杉磯市議會將討論加強對自動駕駛汽車的監管，以回應公眾對該新興技術安全性的擔憂。（abc7電視台）

考慮到民眾對無人駕駛汽車運作仍存疑慮，洛杉磯市議會將在11日將討論一系列建議，包括監測和解決自動駕駛汽車問題，以及支持三項州法案，旨在賦予市政當局更多權力來監管自動駕駛汽車，並獲取其測試數據。

2023年11月，市議會通過了一項由議員Traci Park和Bob Blumenfield提出的相關動議，之後該市首席立法分析師據此提出一系列建議。分析師指出，根據洛杉磯市在州法律和聯邦法律框架下的權限詳情，洛杉磯市有權獲得測試數據並支持立法，授權民選官員在轄區內監管自動駕駛汽車。

加州公用事業委員會於今年3月批准Waymo公司在洛杉磯地區擴大業務。隨後，Waymo推出Waymo One無人駕駛乘車服務，覆蓋範圍達63平方哩，從Santa Monica和Venice延伸至洛杉磯市中心。自2023年10月以來，Waymo已在洛杉磯測試其部分車輛，完成了超過1萬5000次乘車。除洛杉磯外，該公司也同時在舊金山、鳳凰城提供服務，並開始在德州奧斯汀運營。

儘管Waymo聲稱其自動駕駛車輛的事故率和乘客傷害率均顯著低於人類駕駛，但這項新興技術的安全性仍備受質疑。根據Waymo發布的數據，相較於人類駕駛車輛，其自動駕駛汽車的傷害事故率減少了85%，警方報告的事故率減少了57%。Waymo收集了在洛杉磯地區、鳳凰城和舊金山共714萬哩的自動駕駛數據。

然而，仍有許多安全問題引發擔憂，如撞上南加州大學關閉的大門、在乘客下車時阻礙其他車輛等。目前，聯邦和加州都有相關法律對自動駕駛汽車進行監管，如1966年的國家交通和機動車輛安全法案，賦予國家公路交通安全管理局相關權力；2012年加州SB 1298法案，允許在指定地點進行有限的測試和試點；加州機動車輛部和公用事業委員會也具有一定管轄權。

面對這一新興科技，洛杉磯市議會希望在現行法律框架下，進一步強化地方政府的監管職能，以更好地維護公眾安全和消費者權益，相關議案有望在周二的會議上進行討論和表決。

洛杉磯 加州大學 舊金山

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