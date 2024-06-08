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聖蓋博命案 傳華裔前妻槍殺前夫

記者沈瑋-丁曙／聖蓋博市即時報導
聖蓋博市命案現場，地面留有大灘血漬。（爆料者提供）
聖蓋博市命案現場，地面留有大灘血漬。（爆料者提供）

洛杉磯華人社區聖蓋博（San Gabriel ）8日（星期六）發生一起槍擊案，據了解，死者是一名華裔男子，兇嫌是他的前妻，疑是家庭糾紛動了殺機。目前案情尚在發展中，警方未公布調查報告。

城市新聞社（CNN）援引洛杉磯縣警局（LASD）消息，當日凌晨1時35分許，在聖蓋博市Walnut Grove Avenue的100號街區（與Las Tunas Dr交界處）發生了一起槍擊事件。警方到場後，在一處公寓的樓梯間發現一名亞裔成年男子遭受明顯槍傷，這名男子被送往醫院後不治身亡。

據本報記者求證，聖博蓋市華人市議員丁言愉後來確認，命案發生在對街的一處居民樓內，位在聖蓋博市界之外。案件直接歸屬洛縣警局凶殺科處理，不屬於該市警局管轄。

另據星報（Pasadena Star-News）報導，此案件已由洛杉磯縣警察局凶殺科（Homicide Bureau）接手，巡佐Omar Camacho表示，案發現場靠近聖蓋博市與天普市交界，當時現場已被封鎖，但仍可以看到血跡。

當日下午有人去了現場，此時已經解封。據街坊說，公寓樓的房東也是華人，剛剛找了清潔工清理現場的血跡。被害人是一對已經離婚的華人夫婦，因為家庭糾紛起了爭執，前妻開槍殺夫。這位友人看到，現場有一位老太太和一名小孩子，推測可能是女嫌的媽媽和孩子。但是，這位老太太拒絕回答問題。

據爆料者提供的兩張現場照片，一張是樓梯間，數級梯面上血漬斑斑點點；另一張是地面上大片血灘，濃淡不一，有深有淺，由中間向四下擴散，怵目驚心。

目前，該起命案案情不甚明朗，死者和嫌犯的背景不明。任何知情者請致電洛杉磯縣警察局凶殺科，電話323-890-5500；也可以通過撥打1-800-222-TIPS (8477)，使用P3Tips手機應用程序，或訪問lacrimestoppers.org匿名提供線索。

聖蓋博市命案現場，樓梯間血漬斑斑。（爆料者提供）
聖蓋博市命案現場，樓梯間血漬斑斑。（爆料者提供）

聖蓋博 洛杉磯 華人

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