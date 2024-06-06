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音樂響應愛心 攜手重建花蓮 華人舉辦災後募款音樂會

洛杉磯訊
此次音樂會將匯集來自新加坡、馬來西亞、中國大陸和台灣等地的傑出華人音樂家，為現場觀眾呈獻一場音樂饗宴。（黃煐媖提供）
此次音樂會將匯集來自新加坡、馬來西亞、中國大陸和台灣等地的傑出華人音樂家，為現場觀眾呈獻一場音樂饗宴。（黃煐媖提供）

Acevedo Music & Art Education Foundation將於8日（周六）下午2時在洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的 Glory of Church舉辦「花蓮地震災後重建募款音樂會」，旨在支援花蓮縣在4月3日地震中受創的災區。

音樂會匯聚來自台灣、中國大陸、日本和新加坡等地的音樂家，包括琵琶演奏家劉玉、大提琴家嚴淩、女高音歌唱家汪孝玲（Shirley Wang）、小提琴家廖晢彬，以及鋼琴家兼作曲家黃煐媖。他們將演奏中外名曲，為花蓮災區募集重建基金。

位於花蓮鯉魚潭畔的玉山神學院，在此次地震中受損。作為全球唯一培育原住民神學生的學府，玉山神學院肩負傳承和發揚原住民文化重任。音樂會所募得的部分款項，將撥捐給玉山神學院，協助修復災損，恢復教學與傳道工作。

此次音樂會由加州音樂教師協會洛杉磯主席Rosemary Yang及Acevedo Music & Art Education Foundation藝術總監黃煐媖籌辦。在籌備期間，許多家長和善心人士已慷慨解囊，響應大洛杉磯台灣會館捐助善款。主辦單位呼籲各界鄉親好友，踴躍參與這項募捐活動，以行動表達對花蓮災民的關懷和支持。

主辦單位Acevedo Music & Art Education Foundation和加州音樂教師協會洛杉磯分會，誠摯邀請各界人士踴躍參與，共襄盛舉。音樂會免費入場，觀眾將有機會欣賞音樂饗宴。

為支援花蓮大地震災後重建，Acevedo Music & Art Educati...
為支援花蓮大地震災後重建，Acevedo Music & Art Education Foundation 將於8日舉辦募款音樂會，邀請中外音樂精英演出，募集災區急需的重建基金，並撥款協助受損的玉山神學院修復校園。（黃煐媖提供）

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