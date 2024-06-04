我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

南加海灘又現鯊魚襲擊事件 男子游泳被咬住院

政府將再發千元紓困支票？ 即使谷歌這麼說也是空歡喜

編譯胡立宗／即時報導
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

2024年6月開始，聯邦國稅局IRS）或加州將再度發放振興支票(紓困支票，stimulus check)的傳聞就不斷出現，有些號稱3500元，有些更達1萬2000元。但是商業雜誌Fast Company查證後指出，不論是IRS或加州都沒有再發現金的計畫，有的只是2023年度的退稅額，但報稅期限早在4月15日就已截止，因此現在再提已經沒有意義。

報導指出，最近一周，很多「新聞」網站開始報導，國稅局與加州打算再發振興經濟的直接撥款，金額從3500元到1萬2000元都有，熱度之高連Google搜尋都會出現提示，快速解答加州「經濟衝擊撥款」（Economic Impact Payment）的問題。

但是，這些都只是傳聞，不論出發點為何，但是國稅局的三次「經濟衝擊撥款」早已在2020年與2021年發完，2024年不會再有第四次。雖然還沒領款的可以當成紓困退款，但連IRS自己的網站都強調，「不會再有經濟衝擊撥款」。

至於加州，Fast Company報導，雖然之前曾經發過「金州振興款」（Golden State Stimulus），但稅務局（Franchise Tax Board）受訪時強調，不會再發振興款，也不會有2022年或2023年的退稅行動。

事實上，2024年只有國稅局提供的「兒童稅額抵免」（Child Tax Credit）與「收入稅額抵免 」（Earned Income Tax Credit），以及加州對州稅的抵免額。但是抵免與振興撥款不同，而且除非曾經申請延期，不然4月15日前就應該報完稅了。

聯邦國稅局或加州將再度發放振興支票的傳聞，是假訊息。（Pexels/ Karol...
聯邦國稅局或加州將再度發放振興支票的傳聞，是假訊息。（Pexels/ Karolina Grabowska)

加州 國稅局 IRS

上一則

河濱9歲女童騎越野摩托 意外車禍喪生

延伸閱讀

Rubio's快餐關閉48門店

Rubio's快餐關閉48門店
加州大力打擊盜車 中南區近兩月逮捕超過470人

加州大力打擊盜車 中南區近兩月逮捕超過470人
CNBC：谷歌雲端部門將裁員 至少100人丟飯碗

CNBC：谷歌雲端部門將裁員 至少100人丟飯碗
加州公寓監控法規 保障租客隱私權

加州公寓監控法規 保障租客隱私權
加州今年最大野火 東灣遭焚地1.5萬畝

加州今年最大野火 東灣遭焚地1.5萬畝
加州州大移民法律服務經費 洛縣政委員會籲保留

加州州大移民法律服務經費 洛縣政委員會籲保留

熱門新聞

南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31
退休的圖恩夫妻位於灣區的住宅後院泳池，遭不法人員在Swimply上非法出租。（NBC 4電視台畫面）

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

2024-06-02 22:35

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場
保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大