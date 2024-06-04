政府將再發千元紓困支票？ 即使谷歌這麼說也是空歡喜

Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

2024年6月開始，聯邦國稅局 （IRS ）或加州 將再度發放振興支票(紓困支票，stimulus check)的傳聞就不斷出現，有些號稱3500元，有些更達1萬2000元。但是商業雜誌Fast Company查證後指出，不論是IRS或加州都沒有再發現金的計畫，有的只是2023年度的退稅額，但報稅期限早在4月15日就已截止，因此現在再提已經沒有意義。

報導指出，最近一周，很多「新聞」網站開始報導，國稅局與加州打算再發振興經濟的直接撥款，金額從3500元到1萬2000元都有，熱度之高連Google搜尋都會出現提示，快速解答加州「經濟衝擊撥款」（Economic Impact Payment）的問題。

但是，這些都只是傳聞，不論出發點為何，但是國稅局的三次「經濟衝擊撥款」早已在2020年與2021年發完，2024年不會再有第四次。雖然還沒領款的可以當成紓困退款，但連IRS自己的網站都強調，「不會再有經濟衝擊撥款」。

至於加州，Fast Company報導，雖然之前曾經發過「金州振興款」（Golden State Stimulus），但稅務局（Franchise Tax Board）受訪時強調，不會再發振興款，也不會有2022年或2023年的退稅行動。