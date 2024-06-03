抗議台立院修法及中國軍演 洛城「青島行動」百人參與

支持台灣的當地民眾攜手台籍伴侶參與示威，呼籲維繫台美友好、捍衛民主自由價值。（記者張庭瑜/攝影）

由南加 台灣僑民發起的「LA青鳥行動守護民主聯盟」2日在洛杉磯 聯邦政府大樓（Wilshire Federal Building）前舉行示威，抗議台灣藍白立委推動的一系列國會改革法案，以及中國在台灣周遭海域進行軍事演習。吸引來自大洛杉磯地區及南加州 各地的台灣鄉親參與。

影音來源：記者張庭瑜

活動由「LA青鳥行動守護民主聯盟」發起，並美國西部台美人夏令會（TAC-WC）洛杉磯籌備團隊及台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會共同號召，約有近百人參與。示威者在聯邦政府大樓前舉旗抗議、高歌，並進行遊行。許多路過的民眾，都按車喇叭長鳴以表支持。現場集會群眾年齡，更是跨越老中青三代，從加州各地前來支持的民眾絡繹不絕，包括舊金山、聖地牙哥等地。除台裔參與者外，也有不少非台裔友人共襄盛舉，希望能藉此維繫台美友好關係。

LA青鳥行動聯絡人吳兆峯表示，此次活動是在美台灣人和台美人自發組織，旨在表達對台灣民主的支持。儘管籌備時間短暫，卻顯示海外台灣人捍衛民主、反抗此次「黑箱」修法的決心。他指出，台灣立法院此次修法，未經任何理性討論，過程完全不透明，且法案內容嚴重危害台灣利益。例如，法案賦予國會不受約束的調查權，恐讓美國等盟友難以與台灣合作，甚至導致機密外流。吳兆峯也指出，選擇在此地舉辦活動，具有歷史意義。十年前，這裡曾是洛杉磯太陽花運動的所在地，因此今日再次選擇在聯邦大廈前，表達對台灣立法院藍白聯盟濫權行為的抗議。

從上海移民來美的衛先生，也分享他台籍太太在中國因國籍一欄堅持填寫「台灣」，導致全家遭中共迫害的經歷。衛先生擔心，立法院擴權法案，在沒有經過充分討論和透明程序的情況下通過，是違背民意。他認為，這是民主制度的倒退，特別是國會擴權法案中對調查權力的擴展，讓人感到非常不安。衛先生對藍白聯盟和中國國民黨的信任度幾乎為零，他擔心這些權力會被濫用，並可能洩露反中支持台灣獨立者和香港民運人士的隱私。因此他想呼籲台灣要堅守民主法治價值，修憲正名以擺脫中華民國的框架，才能永保台灣自由。