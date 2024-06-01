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視覺藝術家協會 線上舉辦六四紀念頒獎活動

洛杉磯訊
雕塑家陳維明創辦自由雕塑公園紀念六四雕塑。（官網）
雕塑家陳維明創辦自由雕塑公園紀念六四雕塑。（官網）

美國視覺藝術家協會（Visual Artists Guild）26日線上舉辦第35屆六四紀念頒獎活動，受表彰者包括Charles Lam、 陳品霖（Chen Pinlin ,Plato）。前獲獎者雕塑家陳維明（Chen Weiming）致詞，特邀客座嘉賓是「疫年紀事」作者李厚辰。美國視覺藝術家協會還表達對在香港「國安法」下獲刑，釋放後失蹤大學生曾雨璇的高度關切。

本次紀念六四活動，由該協會創辦人劉雅雅（Ann Lau)主持。活動向Charles Lam頒發天安門精神獎，他是洛杉磯香港論壇發言人，2011年以來一直活躍於該組織中，並擔任其發言人之一。Charles Lam積極參與在美國及加拿大為香港發出捍衛自由人權的倡議工作，向民選官員介紹香港的情況。他還在YouTube和其它新聞頻道擔任美國事務評論員。

活動將捍衛言論自由獎頒發給陳品霖。他是紀錄片「烏魯木齊中路」的導演，該片反映中國全國性的「白紙運動」，及一系列相關抗議活動。抗議中國政府新冠清零政策下，長達三年的持續封鎖和強制檢測。陳品霖將紀錄片上傳至YouTube後，被中國當局以「尋釁滋事」罪名指控，隨後一直失蹤。

藝術家、雕塑家陳維明受邀在活動中致詞，他曾於2014年獲頒視覺藝術家協會天安門精神獎。陳維明是自由雕塑公園的創始人，其中有大型雕塑，紀念天安門事件受害者，以及表現中國和香港爭取人權和民主的鬥爭。

活動上，「疫年紀事」作者李厚辰致詞。他介紹尚未出版的關於中國新冠清零政策及隨後的白紙運動的書籍。李厚辰質疑「中國模式是否一直成功，即國家高強度壓制公共自由，以保全社會經濟發展和穩定」。

此次紀念六四活動上，還高度關切「良心犯」中國法律系學生曾雨璇，她在香港「國安法」下因被控實施煽動罪而獲刑。曾在香港服刑完畢後被遣返回中國，現已失蹤。

香港 天安門 六四

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