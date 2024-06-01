亞裔月專場展演 中華舞團「舞動南加」

南加中華舞團「舞動南加—絢麗的多元之美舞蹈專場」一幕。 （主辦單位）

「舞動南加 —絢麗多元舞蹈專場」（The Tale of CDCSC: A Celebration of Heritage）近日在爾灣 巴克萊大劇院落幕，南加中華舞團展演的民族民俗舞及精品舞蹈，為民眾帶來了一場傳統與現代完美結合的多元文化視覺盛宴。

今年的舞蹈專場由南岸中華文化中心，泛美舞蹈聯盟，南加中華舞團，D@S舞蹈基地合作舉辦，南加中華舞團致力於原創舞蹈呈現永恆的中華文化故事，反映美國華人移民經驗，每一個美妙的舞蹈都講述著傳統與文化，以及當代藝術的傳承與創新。舞者們用身姿和動作，展現出中華傳統舞蹈的魅力，讓觀眾身臨其境地感受古老文化的魅力。

舞蹈專場的節目豐富多彩，《尋》、《傣雅山嵐》、《歡迎回家》、《雪域》、《穀雨》、《月映竹林》、《海的女兒》、《壯錦漣漪》等節目，分別展示了蒙古族、傣族、阿美族、藏族、朝鮮族、京族、壯族、佤族、羌族、維吾爾族等獨特的文化風貌。《一條大河》凸顯安徽花鼓燈元素，一曲《九兒》將觀眾帶入膠州秧歌小調中，《雨澗春行圖》又展現了江南山水和美人的風情。《唐印》將唐三彩仕女俑復活，李商隱的《錦瑟》、蘇遼的《墨雲拖雨過西樓》、京劇傳統劇《春閨夢》、敦煌文化的「樂神」等中華文化經典，都被演繹成精彩的舞蹈，最後一幕全體舞者匯演引爆全場觀眾，掌聲和歡呼經久不息。

現場觀看演出的爾灣市長康恩（Farrah Khan）表示，「感謝南海岸中華文化中心和南加中華舞團帶來的精彩表演，優美的舞蹈讓人們感受到中華文化的美麗，並感謝南加中華舞團多年來致力於橙縣和爾灣的藝術教育，推廣舞蹈藝術 」。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭介紹，「南加中華舞團」由該中心聯合「泛美舞蹈聯盟」創立於2019年，此次舞團首度在劇院演出，標誌著一個重要里程碑，展現了所有參與者的努力、韌性和藝術視野。特別是在亞太裔傳統月的尾聲，這場演出代表了亞裔 在慶祝傳統文化的同時，也透過藝術形式來對抗仇亞逆流，與各族裔分享中華舞蹈和文化的豐富和多樣性。

南加中華舞團藝術顧問及北京舞蹈學院教授潘志濤認為，此次展覽呈現了中國民族民間舞的魅力和生命力。作為古老而充滿生機的藝術形式，民族舞蹈不僅承載著歷史文化的厚重，更隨著時代的變遷煥發出新的生命力，舞蹈專場為人們帶來了無盡的感動與啟示。