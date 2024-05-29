每七人就有一位「失主」 趕緊上這個網站查查意外之財

加州主計長的待領款項搜尋網站。（取自主計長辦公室網站）

加州 每個人都可能有應領未領的款項，包括年代久遠的匯票、繼承而得的權利金，每七個人就有一個「失主」，2022年的平均金額是433元。總額80億元的待領款項都由加州主計長辦公室保管，而且網上就能查詢，備妥相關文件就可領回。

這些未領款項來自各金融機構三年以上都沒人提領的資金，最常見的來源有九種，分別是：

・沒人動用的帳戶與保險 箱

・股票、基金、債券 與分紅

・沒人提領的本票與匯票

・未領回的定期存款

・到期或終止的保單

・資產

・礦業權與專利金

・信託基金與履約保證金

・水電瓦斯預存額

加州主計長辦公室表示，每個人都可能有筆應領未領的款項，特別是預繳的水電瓦斯費，但過期卻忘記領回。加州的搜尋網址為「ucpi.sco.ca.gov/en/Property/SearchIndex」；外州則可利用共通網站「MissingMoney.com」，連美國屬地與加拿大一些省的待領款項都可查到。

最簡單的方式是以姓名搜尋，或是自己住過的地址，也可以給付公司的名稱搜尋。家人過世後的未領遺產也可透過網站查詢。主計長辦公室說，有些人可能會收到未領款項的通知，但不一定是詐騙，而是第三方調查員發現你有待領款項，因此可以收取佣金幫你討回。

但是他們可能收取高達資金10%的佣金，因此最省錢的方式還是自己找、自己領，最好是每年查一次，因為上繳州庫的期間是每年一次。主計長辦公室指出，必須的證明文件包括附有照片的身分證明、社安卡或繳稅編號。萬一需要其他文件，承辦人員都會告知，一般在8至12周就能拿到。