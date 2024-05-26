南加第三屆「聯盟盃」乒乓球賽 傳承「乒乓外交」精神

美華總、台山體協、高校聯盟3支球隊榮獲本屆乒乓球賽冠軍。（記者邵敏／攝影）

南加 第三屆「聯盟盃」乒乓球賽25日舉辦，共有19家僑商學界組成的24支球隊參賽；經過激烈交戰，美華總、台山體協、高校聯盟3支球隊榮獲本屆乒乓球賽冠軍。當天賽事吸引近300人參加，中國駐洛杉磯 總領館也派球隊參賽，並獲得特殊支持獎。

（視頻來源：記者邵敏）

25日一早，南加橙縣芳泉谷（Fountain Valley）OCTTA球館人聲鼎沸，24支來自僑商學界的乒乓球隊參加本屆球賽。開幕式中，各團體代表高舉手牌，在熱烈音樂聲中依次入場，展示球隊、啦啦隊風采；眾多嘉賓，包括中領館、民選官員代表、以及各僑團僑領嘉賓到場。

持續一天的賽事在緊張愉快的氣氛中進行，比賽分A、B、C三組，最終美華總球隊榮獲A組冠軍，台山體協球隊摘得B組桂冠，高校聯盟球隊則是C組最大贏家。此外，今年新增三個獎項，分別由中國駐洛杉磯總領館隊獲得特殊支持獎、美國氣排球協會隊榮獲最高人氣獎、廣西大學校友會聯隊則摘取最佳參與獎。

高校聯盟會長、球賽組委會主席李姍表示，50年前的「乒乓外交」是搭建中美友誼的重要橋樑，如今南加各界聯合舉辦大型乒乓球團體賽，是「乒乓外交」新時代的延續；球賽可以促進華人 社區團結和諧，華人只有互相支持，增強凝聚力，才能發出集體聲音。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林表示，希望華人同胞將「乒乓外交」精神帶入美國社區，促進中美交流，在比賽中賽出水平、友誼、風格。