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南加第三屆「聯盟盃」乒乓球賽 傳承「乒乓外交」精神

記者邵敏／洛杉磯即時報導
美華總、台山體協、高校聯盟3支球隊榮獲本屆乒乓球賽冠軍。（記者邵敏／攝影）
美華總、台山體協、高校聯盟3支球隊榮獲本屆乒乓球賽冠軍。（記者邵敏／攝影）

南加第三屆「聯盟盃」乒乓球賽25日舉辦，共有19家僑商學界組成的24支球隊參賽；經過激烈交戰，美華總、台山體協、高校聯盟3支球隊榮獲本屆乒乓球賽冠軍。當天賽事吸引近300人參加，中國駐洛杉磯總領館也派球隊參賽，並獲得特殊支持獎。

（視頻來源：記者邵敏）

25日一早，南加橙縣芳泉谷（Fountain Valley）OCTTA球館人聲鼎沸，24支來自僑商學界的乒乓球隊參加本屆球賽。開幕式中，各團體代表高舉手牌，在熱烈音樂聲中依次入場，展示球隊、啦啦隊風采；眾多嘉賓，包括中領館、民選官員代表、以及各僑團僑領嘉賓到場。

持續一天的賽事在緊張愉快的氣氛中進行，比賽分A、B、C三組，最終美華總球隊榮獲A組冠軍，台山體協球隊摘得B組桂冠，高校聯盟球隊則是C組最大贏家。此外，今年新增三個獎項，分別由中國駐洛杉磯總領館隊獲得特殊支持獎、美國氣排球協會隊榮獲最高人氣獎、廣西大學校友會聯隊則摘取最佳參與獎。

高校聯盟會長、球賽組委會主席李姍表示，50年前的「乒乓外交」是搭建中美友誼的重要橋樑，如今南加各界聯合舉辦大型乒乓球團體賽，是「乒乓外交」新時代的延續；球賽可以促進華人社區團結和諧，華人只有互相支持，增強凝聚力，才能發出集體聲音。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林表示，希望華人同胞將「乒乓外交」精神帶入美國社區，促進中美交流，在比賽中賽出水平、友誼、風格。

繼2022年南加高校联盟以紀念中國乒乓球隊首次訪美50周年為契機，聯合各大僑團成功舉辦第一屆聯盟盃乒乓球團體邀請賽以來，今年已是第三屆賽事。本屆賽事主題為「新賽程、新風格、新潮流」，由南加中華高校校友會聯盟、南加華人社團聯合會、南加華人聯合總會、美國華人體育家協會聯合主辦，並由鴻豐尚品獨家鑽石贊助。

中領館領導、民選官員、各僑團僑領剪彩祝賀。（記者邵敏／攝影）
中領館領導、民選官員、各僑團僑領剪彩祝賀。（記者邵敏／攝影）
南加第三屆「聯盟盃」乒乓球賽5月25日舉辦。（記者邵敏／攝影）
南加第三屆「聯盟盃」乒乓球賽5月25日舉辦。（記者邵敏／攝影）
中國駐洛杉磯總領館派出球隊參賽，獲得特殊支持獎。（記者邵敏／攝影）
中國駐洛杉磯總領館派出球隊參賽，獲得特殊支持獎。（記者邵敏／攝影）
各團體代表依次入場，展示球隊、啦啦隊風采。（記者邵敏／攝影）
各團體代表依次入場，展示球隊、啦啦隊風采。（記者邵敏／攝影）
南加19家僑商學界組成的24支球隊參賽。（記者邵敏／攝影）
南加19家僑商學界組成的24支球隊參賽。（記者邵敏／攝影）

南加 華人 洛杉磯

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