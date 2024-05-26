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AI音樂製作免費培訓計畫 一線音樂大師執教

聖瑪利諾訊
免費的音樂課程將由來自全球的一線音樂大師親自授課。（Mercury Orbit Music）
免費的音樂課程將由來自全球的一線音樂大師親自授課。（Mercury Orbit Music）

想要學習利用人工智慧（AI）作曲的青少年有福了，音樂製作創新公司Mercury Orbit Music將於今年暑期推出免費的音樂課程，屆時來自全球的音樂大師將親自授課，與學生們交流。

該系列課程將為期二年，共四個學期，每周兩堂課。學生們將透過對鋼琴作品、吉他演奏、爵士打擊樂等多種風格的學習，結合人工智慧音樂技術來培養自身的創造力。課程的導師由音樂界的一線專業人士組成，包括葛萊美投票成員、遊戲《生化危機6》的作曲Laurent Ziliani、電視作曲家兼吉他手Martin Blasick、影視及電玩作曲家Iran Garcia、爵士長笛手Will Vargas等知名音樂大師。

該項目由加州藝術委員會（ California Arts Council ）撥款，課程安排由華裔音樂製作人、Mercury Orbit Music創辦人張暘設計開發，並獲得聖瑪利諾獅子會贊助支持。

免費課程將在聖瑪利諾UniStar開課，報名者需要至少具備兩年的樂器演奏基礎，名額有限，盡早報名。報名連結：https://mercuryorbitmusic.net/ai-enabled-music-program-registration/#intro。

聖瑪利諾 人工智慧 加州

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