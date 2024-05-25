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夏季旅遊潮國殤日啟動 從公路堵到LAX

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夏季旅遊潮國殤日啟動 從公路堵到LAX

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯國際機場在長周末期間機場車輛的數字。（LAX提供）
洛杉磯國際機場在長周末期間機場車輛的數字。（LAX提供）

國殤日標誌夏季旅行的開始，不少南加華人周四或周五就啟程奔赴景點，首選目的地是拉斯維加斯、聖地牙哥、大峽谷、夏威夷和西雅圖/阿拉斯加遊輪。同樣洛杉磯和安那罕也是外地遊客的首選目的地。有華人24日晚上在機場三個航廈的距離走了足足45分鐘，還有去聖地牙哥的華人表示，無論從哪個方向前進聖地牙哥，都會遇到交通堵塞。

有華人導遊24日晚上十點多去接國際航班到達的客人，結果機場交通非常擁堵，從航廈到達層走三個航廈的距離，開車花了45分鐘。華人顧彬彬25日早上去出發層送機也堵車。他說，25日是小長假第一天，下午預計到達層也會很堵。機場內人潮湧動，很多家庭帶著孩子出遊，一片節日景象。

華人許先生一家人23日開車出發去聖地牙哥度假，他說，導航路線時發現，無論從哪個方向出發去聖地牙哥，都會遇到交通堵塞。唯一能做的就是早點出門，避開人潮。下次節日出遊要避開熱門目的地了，不然本地人和外地人一起擠在路上，實在很浪費時間。

華人齊小姐24日上午本來打算帶外地來的朋友去迪士尼樂園，結果在91號公路遭遇大堵車，從早上堵到中午。原來是一名武裝追捕嫌疑人與警方對峙2小時，導致安那罕91號高速公路完全封閉。她說，兩小時路程走了四個小時，假日遭遇這樣的突發事件，實在太糟心。

據南加汽車俱樂部數據，這個長周末預計有350萬南加居民出行，其中有290萬人可能會駕車穿越加州。這個數字創歷史新高，也是連續第二年超過2019年疫情前創下的記錄。交通數據和見解提供者INRIX預測駕車出行最佳時間是23日和24日五上午11點之前或晚上8點之後，26日下午1點前和27日晚上7點後。最繁忙高速公路當屬I-5北向從洛杉磯到中加州貝克斯菲（Bakersfield），23日下午和晚上路程時間比正常的90分鐘增加了84%，近三個小時。

LAX提醒旅客，未來幾天旅客數量和高速公路交通量將持續上升，預計未來一周半內將有約250萬名乘客經過LAX，在全國範圍內，預計將有4500萬人假期旅行。未來幾個月內LAX機場旅客人數都會保持在高位。機場敦促人們國內航班至少提前兩小時抵達，國際航班至少提前三小時抵達，並儘可能提前預訂停車位。

華人 聖地牙哥 南加

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