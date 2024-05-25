LAX飛芝加哥 航班延誤又取消 12華人改機場一日遊

華人顧彬彬一行在機場等了10多個小時，來回溜達一萬步，機場一日遊。（顧彬彬提供）

假日旅行最掃興的事情發生了，12名華人 24日中午興致勃勃去LAX準備飛往芝加哥 ，開始小長假旅行，結果遭遇飛機延誤，一直等到晚上10點多被告知航班取消。華人顧彬彬表示，在機場等了10多個小時，來回溜達一萬步，機場一日遊，芝加哥預訂的高級餐廳和旅店全部取消，損失數千元。

（影音來源：顧彬彬，記者張宏/後製）

顧彬彬表示，他們公司高管和家屬一行12人在24日中午帶著行李抵達洛杉磯國際機場 （LAX），準備乘坐原定下午1點28分美國航空（America Airline）航班飛往芝加哥。結果航班一直延誤，且他們從第五航廈轉到第四航廈，並在第四航廈等了很久。假日飛機都是滿載，不少是從芝加哥來洛杉磯玩的，還有老人，客服櫃檯排隊很長。

在下午四點排隊處理改簽的事宜，光是排隊就排了兩個多小時，排到他們，處理方案是該航班並沒有取消，原先航班繼續等待，如果不能飛就該成次日。之後他們繼續在候機室等，屏幕上航班狀態顯示不停的往後延誤。到晚上10點多，他們唯一一次聽到廣播通知告知航班取消，讓人忍不住飆髒話，這一天就這麼浪費掉。

顧彬彬是旅行社業者，對航班情況很熟悉，他說，普通航班晚點很常見，但中午一兩點屬於商務正班，很少會晚點。這說明美國航空在假日的航班排班調度很有問題。最初要乘坐的飛機是從芝加哥飛來洛杉磯的飛機，但這架飛機到達洛杉磯都快三點了。他在系統能看到飛機編號，後面顯示換了飛機，工作人員私下告知，這架飛機有故障一直在維修。到了晚上9點多，又換一架賭城到洛杉磯的飛機，結果飛機也晚點兩個小時，最終導致航班的取消。

顧彬彬查詢發現這個航班上周五也晚點，到這周五不僅晚點還取消，真的令人憤怒又無奈。他們從中午11點多等到晚上10點多通知取消，前後在機場待了10多個小時。他們在機場吃飯花了幾百元，中間美航只給每個乘客12元餐券。