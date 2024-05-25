我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

亞裔月國殤日 華人呼籲外出不留垃圾

洛杉磯訊
組織居民和家人上街打掃垃圾，保持環境衛生和美觀。(Refuse Refuse網站)
組織居民和家人上街打掃垃圾，保持環境衛生和美觀。(Refuse Refuse網站)

5月亞裔傳統月，社區都以歡慶方式向奉獻國家的亞太裔致敬。而5月27日國殤日，也是緬懷為了自由而奉獻出生命的將士們。在慶祝亞裔月成就和紀念為國犧牲者的同時，加州環保組織Refuse Refuse創辦人Vince Yuen呼籲所有人透過打掃衛生和清除垃圾，保持社區和環境的清潔和美麗來歡慶節日。

作為一名長期致力於動員居民保持社區清潔的社區組織者，Vince Yuen指出，節日期間會比平時產生更多的垃圾。垃圾和廢棄物不僅令人不舒適和市容不美觀，還會破壞環境並對野生動物造成傷害。因此，尤其是在長週末開車旅行、外出釣魚、或在公園與家人燒烤，都不忘記自己的責任，讓社區保持最佳狀態。為此，他提供一些簡單易行的建議，讓人們都行動起來，保持社區沒有垃圾與廢棄物。

首先是把自己帶來的統統都帶走。垃圾堆積起來很容易破壞環境。所以，出門時帶上垃圾袋，從而確保能輕鬆處理垃圾。無論是在戶外徒步旅行、野餐還是開車旅行，請負責任地清理好自己的垃圾。並且鼓勵再多做一些，不管是不是自己丟的垃圾，看到垃圾就撿起來。如果大家齊心協力，即使撿起一小片垃圾，都能帶來巨大的變化。

其次，選擇可重複使用的物品而不是一次性用品。這種可持續的做法可以減少垃圾，並有助於防止有害毒素通過垃圾進入水源和娛樂空間。而且，可重複使用的物品更經濟划算。

再次，妥善處理垃圾、回收品和破損的大件物品（如帳篷、椅子和保溫箱）。塑料是垃圾和廢物的主要來源之一。正確的回收有助於營造更健康的環境。垃圾和回收物不應混合。因為錯誤的分類會導致更多的垃圾，所以請提前分類好自己的物品，尤其是使用罐頭或塑料水瓶時。如果將大件的廢舊破損物品留在海灘或公園，可能會被視為非法傾倒，即使是在垃圾桶旁邊，可能會被罰款最高1萬元。

第四，固定好自己的貨物，確保妥善綁好車輛上的物品，以防在運輸過程中掉落到高速公路和道路上，可以大大改善道路安全和清潔。

最後，教育自己的孩子或家人要妥善處理垃圾。改變要從自己開始。撿起小件垃圾，如瓶蓋、食品包裝和煙頭，並妥善丟棄它們。鼓勵家人清理自己的垃圾，並教育他們如何為營造更清潔的加州做出貢獻。

Vince Yuen在2021年3 月創立了環保組織Refuse Refuse，並已組織了超過 1500 次社區清潔活動。在 1萬名志願者的共同努力下，該組織已經收集了超過425,000 加侖的垃圾。更多資訊訪問www.refuserefusesf.org。

街道上的垃圾影響環境衛生和市容美觀。(Refuse Refuse網站)
街道上的垃圾影響環境衛生和市容美觀。(Refuse Refuse網站)
Vince Yuen呼籲華人在亞裔月國殤日保持社區清潔。(受訪者)
Vince Yuen呼籲華人在亞裔月國殤日保持社區清潔。(受訪者)

加州 亞裔 釣魚

上一則

高齡駕駛事故逐年攀升 公共安全隱憂

延伸閱讀

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因
紐約「社區傑出爸媽」 華裔89歲關光宗獲獎

紐約「社區傑出爸媽」 華裔89歲關光宗獲獎
亞裔社區中心 6/1舉辦首屆兒童嘉年華活動

亞裔社區中心 6/1舉辦首屆兒童嘉年華活動
金兌錫挹注109分局23萬元 買巡邏車

金兌錫挹注109分局23萬元 買巡邏車
馬州蒙郡慶亞裔月 美京共襄盛舉

馬州蒙郡慶亞裔月 美京共襄盛舉
馬州蒙郡慶亞裔月 美京共襄盛舉

馬州蒙郡慶亞裔月 美京共襄盛舉

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來
馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默