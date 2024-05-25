亞裔月國殤日 華人呼籲外出不留垃圾

組織居民和家人上街打掃垃圾，保持環境衛生和美觀。(Refuse Refuse網站)

5月亞裔 傳統月，社區都以歡慶方式向奉獻國家的亞太裔致敬。而5月27日國殤日，也是緬懷為了自由而奉獻出生命的將士們。在慶祝亞裔月成就和紀念為國犧牲者的同時，加州 環保組織Refuse Refuse創辦人Vince Yuen呼籲所有人透過打掃衛生和清除垃圾，保持社區和環境的清潔和美麗來歡慶節日。

作為一名長期致力於動員居民保持社區清潔的社區組織者，Vince Yuen指出，節日期間會比平時產生更多的垃圾。垃圾和廢棄物不僅令人不舒適和市容不美觀，還會破壞環境並對野生動物造成傷害。因此，尤其是在長週末開車旅行、外出釣魚 、或在公園與家人燒烤，都不忘記自己的責任，讓社區保持最佳狀態。為此，他提供一些簡單易行的建議，讓人們都行動起來，保持社區沒有垃圾與廢棄物。

首先是把自己帶來的統統都帶走。垃圾堆積起來很容易破壞環境。所以，出門時帶上垃圾袋，從而確保能輕鬆處理垃圾。無論是在戶外徒步旅行、野餐還是開車旅行，請負責任地清理好自己的垃圾。並且鼓勵再多做一些，不管是不是自己丟的垃圾，看到垃圾就撿起來。如果大家齊心協力，即使撿起一小片垃圾，都能帶來巨大的變化。

其次，選擇可重複使用的物品而不是一次性用品。這種可持續的做法可以減少垃圾，並有助於防止有害毒素通過垃圾進入水源和娛樂空間。而且，可重複使用的物品更經濟划算。

再次，妥善處理垃圾、回收品和破損的大件物品（如帳篷、椅子和保溫箱）。塑料是垃圾和廢物的主要來源之一。正確的回收有助於營造更健康的環境。垃圾和回收物不應混合。因為錯誤的分類會導致更多的垃圾，所以請提前分類好自己的物品，尤其是使用罐頭或塑料水瓶時。如果將大件的廢舊破損物品留在海灘或公園，可能會被視為非法傾倒，即使是在垃圾桶旁邊，可能會被罰款最高1萬元。

第四，固定好自己的貨物，確保妥善綁好車輛上的物品，以防在運輸過程中掉落到高速公路和道路上，可以大大改善道路安全和清潔。

最後，教育自己的孩子或家人要妥善處理垃圾。改變要從自己開始。撿起小件垃圾，如瓶蓋、食品包裝和煙頭，並妥善丟棄它們。鼓勵家人清理自己的垃圾，並教育他們如何為營造更清潔的加州做出貢獻。

Vince Yuen在2021年3 月創立了環保組織Refuse Refuse，並已組織了超過 1500 次社區清潔活動。在 1萬名志願者的共同努力下，該組織已經收集了超過425,000 加侖的垃圾。更多資訊訪問www.refuserefusesf.org。