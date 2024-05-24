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洛市2月風暴受災居民和企業主 可申請低息災害貸款

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洛市2月風暴受災居民和企業主 可申請低息災害貸款

記者沈瑋／編譯
此前的暴風雨對洛市居民生活影響極大（本報檔案照，記者邵敏／攝影）
此前的暴風雨對洛市居民生活影響極大（本報檔案照，記者邵敏／攝影）

受今年2月初歷史性風暴影響的洛杉磯居民和企業主，現在可以申請聯邦政府的低息災害貸款

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，位於洛杉磯市的企業、住家或組織，如果受到2月初風暴的影響，鼓勵查看現在可用的聯邦援助。

2月份時，洛杉磯市宣布開放本地援助中心（Local Assistance Centers），供受影響的屋主、租戶和企業主使用。這些中心提供一站式服務，洛杉磯人可以在那裡獲得有關政府機構和地方非營利組織提供的服務和援助的信息。

災難貸款外展中心（Disaster Loan Outreach Center）開放，5月20日（周一）線上開始服務，工作日上午8時至下午4時半，可以致電916-735-1501直接獲得幫助，或發送電子郵件至[email protected]。申報財產損壞的截止日期為2024年7月16日。申報經濟損失的截止日期為2025年2月18日。

各種規模的企業和私人非營利組織可以申請借款，上限為200萬美元，用於修復或更換損壞或毀壞的不動產、機器和設備、庫存和其他業務資產。SBA還可以向企業和房主提供額外的資金，以幫助支付未來保護、預防或減少損壞成本的改進費用。

對於小企業、多數任何規模的私人非營利組織和其他合格實體，SBA提供經濟損害災害貸款（Economic Injury Disaster Loans），以幫助支付災害造成的營運資本。無論企業是否遭受任何財產損失，都可以申請經濟損失援助。災害貸款的上限為50萬美元，可用於修復或更換損壞或毀壞的不動產。房主和租戶可獲得高達10萬美元的資助，用於修復或更換損壞或毀壞的私人財產，包括私人車輛。

申請人可以在SBA.gov/disaster網站上線上申請並獲得SBA災害援助信息。申請人也可以致電SBA的客戶服務中心800-659-2955或發送電子郵件至[email protected]。聽障人士或有語言障礙人士，請撥打7-1-1使用電信中繼服務。申報財產損壞的截止日期為2024年7月16日。申報經濟損失的截止日期為2025年2月18日。

洛杉磯 貸款 聯邦政府

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