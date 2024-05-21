好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

好市多美食廣場提供價廉物美的快餐。（Yelp）

好市多 （Costco）連鎖大賣場是很多人購物的最佳選擇地，人們不斷在這裡「挖寶」，甚至有人在這裡慶祝生日派對，只花30.88元，就為參加派對的七人準備了生日晚餐。華人 家長對此表示，孩子每年的生日聚會開銷不少，在好市多慶祝價廉物美的派對值得一試。

抖音 博主Madison Stimmel發布視頻，展示自己如何在好市多過生日，而且只花了30多元，就為眾人準備一頓豐盛的晚餐。視頻獲得眾多好評，共有350萬次觀看量。根據這段抖音視頻，博主和家人穿著好市多標示的連帽衫，在美食廣場購買熱狗和蘇打水，甚至還得到一個免費的生日蛋糕。Stimmel表示，「好市多絕對是製造快樂的地方之一，我喜歡生日給其他人帶來如此多的快樂」。

洛杉磯華人家長張女士，對在好市多舉辦生日派對非常期待。她表示，每年孩子的生日聚會都要花費很多心思，也是一筆不小的開銷，如果能在好市多舉辦也是別出心裁，物美價廉的食物能節約不少費用。張女士認為，「在美國長大的孩子們，都喜歡吃老美的快餐美食，披薩、熱狗、碳酸飲料，好市多美食廣場應有盡有，確實是個不錯的選擇」。但張女士也擔心，如果這麼多孩子齊聚在好市多餐飲區，會不會被商家投訴，「我準備去之前先打電話問問看，而且要選擇合適的時間，否則顧客太多，孩子也沒地方坐。」

不斷有人在好市多慶祝生日，而且都選擇在美食廣場吃一頓經濟實惠的生日大餐。一位女士日前在好市多為丈夫舉辦驚喜派對，社群媒體上發布的視頻顯示，夫妻倆進入好市多，在店里「偶遇」很多朋友，事實上這些朋友都是妻子提前邀請，準備給丈夫驚喜。視頻最後，幾十人在美食廣場為男主人舉行生日派對，賓客們聚集在生日蛋糕周圍，甚至還有一名小丑在現場製作動物氣球。這名女子表示，丈夫是好市多的忠實粉絲，此次她共邀請30位家人和朋友參加這個生日派對，並稱這是一個完美的計畫。

對於是否可以在好市多舉辦生日派對，沒有具名的工作人員指出，好市多沒有為顧客舉辦生日派對的傳統，也不會為客人破壞商店規則。因此，每一名參加派對的客人必須是該店會員，或作為會員的客人前來，按照店規，一名會員最多可邀請兩名客人。