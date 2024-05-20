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內陸學區提告聖伯納汀諾縣府 反對工業倉庫項目

聖伯納汀諾訊
科爾登聯合學區近日就一項工業開發案起訴縣政府。（學區官網）
科爾登聯合學區近日就一項工業開發案起訴縣政府。（學區官網）

南加內陸科爾登聯合學區（Colton Joint USD）近日提告聖伯納汀諾縣政府，指控其批准的一項位於縣屬地布魯明頓（Bloomington）的26萬平方呎物流項目涉嫌違反州環保法。這是該學區過去四年來，第二次因學校附近的開發項目向縣政府提告。

根據訴狀，該項目位於當地Slover和Alder大道東南角超過13畝地塊上，設施包括38個進出貨口，以及131個停車位，每周運營七天。

科爾登學區於2023年9月和2024年初向縣府表達了對該項目反對意見，但縣府仍批准了該項目。訴狀於2024年2月21日提交到縣高等法院。法院記錄顯示，雙方律師定於5月23日舉行和解會議。

訴狀指出，項目環評報告未能充分評估柴油排放和空氣質量對健康造成的風險，同時缺乏對交通影響的研究。根據訴訟書，該倉庫將建在布魯明頓高中附近，距離學區其它五所學校也不到一哩。

學區發言人近日表示，對該倉庫項目及其靠近高中的位置十分擔憂。學區認為所列出的紓解措施不足以解決項目對校內及周邊的噪音、交通、行人安全和空氣質量的累積影響，希望縣府能夠與開發商合作，為學生和教職員工提供更高安全的保障。

據悉，科爾登學區於三年前，因縣府批准布魯明頓商業中心項目起訴縣府，控訴該項目沒有環評報告，且距離兩所小學不到一哩。最終，學區與縣府達成和解，開發商同意縮小項目規模。

學區 南加

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