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華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴記錄

記者趙健/橙縣即時報導
橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新了該地區今年住宅銷售的價格上限。（地產網站Compass）
橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新了該地區今年住宅銷售的價格上限。（地產網站Compass）

橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新該地區今年住宅銷售的價格上限。房產記錄顯示，買家為華人名下一家信託公司。

這棟豪宅位於橙縣新港灘水晶灣 (Crystal Cove) ，是一棟1萬8300平方呎的西班牙風格建築。地產網站Compass於16日公布這筆場外交易（Off market）的信息，但未透露買、賣雙方的身分。

根據Compass網站上的房屋資訊，這棟豪宅背靠山地，面向太平洋，幾乎在每個房間都能俯瞰海景，還可欣賞到壯麗的山脈景色。豪宅內設有游泳池、溫泉館、網球場和健身房，共有九個停車位。

公開記錄顯示，賣家Thomas和Annette Haigh出售這塊0.8英畝的土地，兩人最初以850萬元的價格買下這塊空地，並建造這座共六間臥室、10.5間衛浴的豪華住宅。而豪宅的買家，是一家與拉斯維加斯華人Tony黃有關的信託公司。

來自Compass的Rex McKown和Marcy Weinstein為賣方經紀，而房地產公司Coldwell Banker Realty的Michelle Queyrel Linovitz為買方經紀。

在這筆交易之前，橙縣今年最貴的私人住宅銷售是位於拉古那海灘（Laguna Beach）7 Montage Way上的一棟豪宅，成交價格3100萬元。根據地產網站Zillow上的信息，這座六間臥室、九間衛浴的豪宅，於今年1月底易手，買家是Jonathan Caine。

橙縣今年昂貴的豪宅交易，正在推高該地區高端住宅的中位價格。房地產公司Douglas Elliman報告顯示，今年第一季度，橙縣的豪華獨棟住宅（占所有房屋銷售價格前10%的交易）的房屋中位數約為438萬元，比去年第一季的370萬元，同比年增18.2%。與此同時，橙縣地區的豪華獨棟住宅的交易時間，也從去年第一季的61天，下降到51天，掛牌數量比去年同期增加約11%。

在橙縣所有地區中，新港灘市的豪華獨棟住宅中位數價格年漲幅最大，高達33%，已從2023年第一季的350萬元，上漲至465萬元。

相較於橙縣，洛杉磯縣豪華獨棟住宅的中位數價格漲幅較去年同期下降10.5%。

豪宅位於橙縣新港灘水晶灣 (Crystal Cove) ，是一棟1萬8300平方...
豪宅位於橙縣新港灘水晶灣 (Crystal Cove) ，是一棟1萬8300平方呎的西班牙風格建築。 （谷歌地圖）
此前，橙縣今年最貴的私人住宅銷售是位於拉古納海灘的7 Montage Way上的...
此前，橙縣今年最貴的私人住宅銷售是位於拉古納海灘的7 Montage Way上的一棟豪宅，成交價3100萬元。（地產網站Zillow）
豪宅背靠山地，面向太平洋，幾乎在每個房間都能俯瞰海景。（地產網站Compass）
豪宅背靠山地，面向太平洋，幾乎在每個房間都能俯瞰海景。（地產網站Compass）

橙縣 華人 房地產

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