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墓地風水真的旺丁？他做了這個 當月有外孫

記者張宏/洛杉磯即時報導
華人福樂紀念公園Forest Lawn19日舉辦免費風水講座，邀請風水大師黃鷹講解如何運用風水大智慧選擇墓地。（記者張宏／攝影）
華人福樂紀念公園Forest Lawn19日舉辦免費風水講座，邀請風水大師黃鷹講解如何運用風水大智慧選擇墓地。（記者張宏／攝影）

墓地風水學問多，常有風水大師說選對墓地，不僅旺宅還旺財旺丁。有華人長者選對這件事，當月就實現多年想有外孫的願望。華人福樂紀念公園Forest Lawn 19日舉辦免費風水講座，邀請風水大師黃鷹，講解如何運用風水大智慧選擇墓地。

（影音來源：記者張宏）

雖然風水對很多人來說屬於「玄學」，但也有其奇妙之處。福樂紀念公園華人銷售Bella浦表示，她有一個來自中國青島的長者客人，在福樂為自己買了一塊福地，但後來又想給女兒和女婿各買一塊福地，同時想一家人往生後能在一起。在為他選擇哪三塊福地更適合時，長者透露有一個多年心願，就是希望女兒能懷孕。於是Bella浦就推薦福樂一個有「華人後輩給長者敬茶」的福地，該處地勢平坦，且風水位置有利於傳承。這個客人聽從意見，花數萬元在那裡購買三塊福地，結果當月就傳來他女兒懷孕消息，之後順利產下男丁。

風水命理大師黃鷹表示，在選擇墓地時要根據自身情況，但也有一些禁忌要避開，比如盡量避開馬路和有水管的地方，墓地在馬路周圍會在清明重陽時節常有人來踐踏，在水管旁常有水進入，水過多也許會不利家人，家庭成員可能得風濕病。墓地不是風景漂亮就是好風水，也不是越高越好，最高處往往四面楚歌，不利於藏風聚氣。在掃墓時，攜帶的水果也很有講究，不是什麼水果都可以。尤其是避免帶葡萄和香蕉，這兩種水果都是成串的，寓意不是很好，相反帶蘋果或橘子就很吉利，同時掃墓時避免說髒話、壞話，不要隨地吐痰，保證墓園的潔淨和安寧，都會對家族有好的福蔭。

福樂紀念公園發言人陳全表示，他們所在地毗鄰華人聚集區，且華人多數信風水，但是請風水師看墓地不是每個人都能負擔的事。因此福樂這次專門請來風水師，來和大家分享如何選擇風水好的墓地。福樂紀念公園最近特別推出全新風水福地，位於Covina Hills園區，這個區域黃鷹已來看過兩次，有極佳風景，面朝的山宛如馬鞍，寓意家庭和睦、人丁興旺，且玉帶環腰、綠草如茵，讓人置身其中備感舒適放鬆。

福樂的銷售Jungle趙表示，曾有華人買了20塊墓地，原因是大家庭喜歡過世後一家人還聚在一處，不僅熱鬧還方便子孫掃墓。這幾年墓地價格逐年上漲，今年比去年價格上漲12%，不管是自用還是投資都是不錯選擇。

華人福樂紀念公園Forest Lawn19日舉辦免費風水講座，邀請風水大師黃鷹講...
華人福樂紀念公園Forest Lawn19日舉辦免費風水講座，邀請風水大師黃鷹講解如何運用風水大智慧選擇墓地。（福樂提供）
華人不少對墓地風水非常在意。（記者張宏／攝影）
華人不少對墓地風水非常在意。（記者張宏／攝影）
福樂公園華人「後輩給長者敬茶」的福地地勢平坦，且風水位置有利於傳承。（記者張宏／...
福樂公園華人「後輩給長者敬茶」的福地地勢平坦，且風水位置有利於傳承。（記者張宏／攝影）
華人福樂紀念公園Forest Lawn業務部總裁Nectar Ramirez。（...
華人福樂紀念公園Forest Lawn業務部總裁Nectar Ramirez。（福樂提供）

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