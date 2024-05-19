洛男子劫持警車還引發連環車禍 當時警察就在車上

一男子在洛杉磯市中心偷走警車，並造成一系列車禍。（KTLA）

洛杉磯 市警局（LAPD）稱，19日（周日）早些時候，有男嫌在洛杉磯市中心偷走載有一名女警的巡邏警車，並將該女警推出車外。在短暫逃跑後，這輛被劫警車引發連環車禍，最終男嫌在洛杉磯市中心被捕。

洛杉磯市警局發言人表示，19日凌晨3點30分左右，在靠近12街（12th street）和Figueroa街的泛海廣場（Oceanwide Plaza）附近，當時一名女警正在巡邏。有男嫌突然闖入巡邏車，然後駕車離開，當時女警還坐在車內。警方稱，該女警被推出車輛後，曾被行駛中的警車拖行，最後摔倒在地。她被立即送往醫院，傷勢不危及生命，目前情況穩定。

洛杉磯警局發言人James Mylonakis說，嫌犯突然靠近，鑽進女警的車然後開走。這名女警從車中「彈出」，並摔倒在路上。

接到報案後，洛市警局開展對被盜的警車圍捕，嫌犯沿著Figueroa向北加 速逃走，先是在8街交叉口與至少兩輛車相撞，然後撞上一根柱子。警方稱，男嫌隨後試圖步行逃離，但很快被捕。

根據案發畫面顯示，路口有一輛嚴重受損的小型貨車和另一輛休旅 車，事故地點距離警車被盜的地方，大約有四個街區。有三人在現場接受治療，警方並未透露他們的受傷程度。還有兩民眾在碰撞中受傷，他們和受傷警官被送往醫院，目前沒有生命危險。

在案發現場，警方與目擊者交談並開始清理事故碎片，8街和Figueroa街周邊地區也因此關閉數小時。