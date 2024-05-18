我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

爾灣市訊
加州參議員閔大衛（圖中）代表州議會表揚亞太裔社區領袖，獲獎者包括兩位華裔吳俊毅（圖左）及Priscilla Huang。（南海岸中華文化中心）
加州參議員閔大衛（圖中）代表州議會表揚亞太裔社區領袖，獲獎者包括兩位華裔吳俊毅（圖左）及Priscilla Huang。（南海岸中華文化中心）

加州參議員閔大衛(Dave Min)，日前在南海岸中華文化中心舉辦第三屆亞太裔高峰會(Empowerment Summit)，代表州議會表揚對社區貢獻卓著的八位亞太裔，以慶祝5月亞太裔傳統月，並鼓勵亞太裔年輕一代成為各行各業的領袖人物。

八位接受表揚的亞裔中有兩位華裔，包括擔任亞美老人服務中心會長兼南加州中文學校聯合會會長的吳俊毅(Jeffrey Wu)，以及非營利組織亞美行動中心（Center for Asian Americans in Action）創辦人Priscilla Huang。

吳俊毅致詞時表示，獲獎的榮譽要歸功於兩個非營利組織。新冠疫情之初，南加州中文學校聯合會協助許多中文學校轉為線上教學，並先後舉辦線上學術比賽、線上夏令營，保持南加州的中文教育持續進行，並成為全美各地中文學校的模範。而亞美老人服務中心在新冠疫情期間，率先到各地設立流動疫苗接種站，為超過五萬位老人提供疫苗，使弱勢人群能爭取到應有的保健服務及資源。

父母來自台灣的Priscilla Huang在獲獎感言中說 ，新冠疫情期間，南橙縣一戶華人家庭不斷受到青少年惡意騷擾及破壞，所幸當地居民組織起來，輪流在該戶家庭門前守夜，並組織了社區元宵燈會，表達他們對華人傳統文化的支持，這種來自社區鄰里的草根行動，正是反仇恨最大的力量，也促使她成立（Center for Asian Americans in Action）。

獲有哈佛大學法學博士的閔大衛，原任教爾灣加大法學院，2020年當選加州州議員，他表示，多元文化及移民是美國的強項，他在北加州成長時，學校裡幾乎沒有其他的亞太裔，因此他特別了解被邊緣化的經歷。他表揚亞太裔的社區領袖的初衷，就是希望年輕一代能效法爭取亞太裔權益的社區領袖。

當日獲表揚的亞太裔人士還有橙縣菲律賓裔商會會長Geraldine Larson、太平洋島民健康聯合會執行長Ualani Ho’opai、Dragon Kim 基金會創辦人Daniel Kim、富國銀行副總裁Julie Tran Tomanpos 、Genesis銀行財務長William Han及Santiago Canyon社區學院校長 Jeannie Kim。

加州 疫情 南加

上一則

希望之城Seacliff醫療中心南橙縣開張

下一則

黃埔建軍百年慶成功 南加退伍軍人協會鳴謝

延伸閱讀

希望之城Seacliff醫療中心南橙縣開張

希望之城Seacliff醫療中心南橙縣開張
「婆婆再無理也不要跟她吵架」 深圳1社區婆媳守則讓網友炸鍋

「婆婆再無理也不要跟她吵架」 深圳1社區婆媳守則讓網友炸鍋
學童促成 法拉盛22小學路口設紅綠燈

學童促成 法拉盛22小學路口設紅綠燈
國泰銀行慈善高球賽 募善款協助非盈利單位

國泰銀行慈善高球賽 募善款協助非盈利單位
橙縣整頓遊民有成 5年僅增7%

橙縣整頓遊民有成 5年僅增7%
亞裔傳統月大型社區健康日活動 由羅伯屋生醫院，羅格斯醫學院及華人醫療服務將共同舉辦

亞裔傳統月大型社區健康日活動 由羅伯屋生醫院，羅格斯醫學院及華人醫療服務將共同舉辦

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

2024-05-12 14:04
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09
南加爾灣市一名UPS司機在工業園區遭遇槍擊身亡，嫌疑人被警方逮捕，目前調查犯罪動機。（abc7電視台）

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

2024-05-17 19:06

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕