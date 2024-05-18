慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模
加州參議員閔大衛(Dave Min)，日前在南海岸中華文化中心舉辦第三屆亞太裔高峰會(Empowerment Summit)，代表州議會表揚對社區貢獻卓著的八位亞太裔，以慶祝5月亞太裔傳統月，並鼓勵亞太裔年輕一代成為各行各業的領袖人物。
八位接受表揚的亞裔中有兩位華裔，包括擔任亞美老人服務中心會長兼南加州中文學校聯合會會長的吳俊毅(Jeffrey Wu)，以及非營利組織亞美行動中心（Center for Asian Americans in Action）創辦人Priscilla Huang。
吳俊毅致詞時表示，獲獎的榮譽要歸功於兩個非營利組織。新冠疫情之初，南加州中文學校聯合會協助許多中文學校轉為線上教學，並先後舉辦線上學術比賽、線上夏令營，保持南加州的中文教育持續進行，並成為全美各地中文學校的模範。而亞美老人服務中心在新冠疫情期間，率先到各地設立流動疫苗接種站，為超過五萬位老人提供疫苗，使弱勢人群能爭取到應有的保健服務及資源。
父母來自台灣的Priscilla Huang在獲獎感言中說 ，新冠疫情期間，南橙縣一戶華人家庭不斷受到青少年惡意騷擾及破壞，所幸當地居民組織起來，輪流在該戶家庭門前守夜，並組織了社區元宵燈會，表達他們對華人傳統文化的支持，這種來自社區鄰里的草根行動，正是反仇恨最大的力量，也促使她成立（Center for Asian Americans in Action）。
獲有哈佛大學法學博士的閔大衛，原任教爾灣加大法學院，2020年當選加州州議員，他表示，多元文化及移民是美國的強項，他在北加州成長時，學校裡幾乎沒有其他的亞太裔，因此他特別了解被邊緣化的經歷。他表揚亞太裔的社區領袖的初衷，就是希望年輕一代能效法爭取亞太裔權益的社區領袖。
當日獲表揚的亞太裔人士還有橙縣菲律賓裔商會會長Geraldine Larson、太平洋島民健康聯合會執行長Ualani Ho’opai、Dragon Kim 基金會創辦人Daniel Kim、富國銀行副總裁Julie Tran Tomanpos 、Genesis銀行財務長William Han及Santiago Canyon社區學院校長 Jeannie Kim。
上一則
希望之城Seacliff醫療中心南橙縣開張
下一則
FB留言