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2024國際科工賽 亞裔包辦前三名 華生贏得多項獎

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
國際科工展三大獎得主皆為亞裔，(左起)帕伊、孫恩惠、魏美雪。（主辦方官網截圖）
國際科工展三大獎得主皆為亞裔，(左起)帕伊、孫恩惠、魏美雪。（主辦方官網截圖）

由Regeneron主辦的2024年國際科學與工程大獎賽（International Science and Engineering Fair, 簡稱：ISEF）於5月11日至17日在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）舉行。作為世界上規模最大、層次最高的高中學生科技競賽，本屆ISEF吸引了來自80多個國家和地區的1800多名優秀學子參加，其中華人學生表現尤為亮眼，第一名由來自肯塔基州（Kentucky）華裔學生奪得，而台灣學生的表現同樣出色。

在個人獎項方面，第一名由來自肯塔基州（ Kentucky）列克星敦（Lexington）的16歲華裔學生孫恩惠（Grace Sun，音譯）獲得。她的研究致力於開發更好的有機電化學晶體管，這種電晶體有望應用於糖尿病、癲癇和器官衰竭等嚴重疾病的檢測和治療。為了解決以往此類設備在體內運作時遇到的問題，Grace開發了一種新的有機成分化學處理方法，顯著提升了實驗室性能，她因此獲得了7萬5000元的喬治·D·揚科普洛斯創新獎（George D. Yancopoulos Innovator Award ）。

第二名獎項由北加州聖荷西（San Jose）17歲學生魏美雪（Michelle Wei，音譯）獲得。她因為在提升機器學習、交通和金融系統等領域中應用軟體的速度和效率方面的研究。她的新方法通過快速近似解決二階錐體規劃問題，然後將初始錐體分割成更小的錐體，使其演算法顯著優於之前的方法。並獲得了兩項5萬元的青年科學家獎（Regeneron Young Scientist Awards ）。

第三名由來自南加聖地牙哥縣（San Diego）德爾馬市（Del Mar）的17歲印裔學生帕伊（Krish Pai）獲得。他的研究聚焦於機器學習，確定了可以用來生物降解塑料的微生物基因序列，並開發一款名為Microby的軟體。該軟體可以掃描微生物資料庫，確定哪些微生物可以通過基因改造來生物降解塑膠。在測試中，Krish發現了兩種微生物可以透過基因改造來降解塑膠，成本比傳統回收方法低十倍，因此獲得5萬元的青年科學家獎（Regeneron Young Scientist Awards ）。

台灣學生在本屆ISEF中同樣表現出色，贏得多項特別獎和大會獎。在特別獎部分，台北市立建國高級中學曹祐彬、傅紹捷獲得美國心理學會三等獎，國立台灣師範大學附屬高級中學陳以哲獲得NON-TRIVIAL系統軟體學特別獎。在大會獎方面，台北市立第一女子高級中學張翊慈、張敏虹獲得動物學四等獎，林庭妤獲得化學二等獎；國立台灣師範大學附屬高級中學顧仲凌、台北市私立復興實驗高級中學趙芸婕、朱熙芝獲得環境工程學三等獎；台北市立建國高級中學林靖閔獲得植物學四等獎，蔡紹騏獲得植物學三等獎。

台北市立建國高級中學曹祐彬、傅紹捷獲得美國心理學會三等獎。（教育組提供）
台北市立建國高級中學曹祐彬、傅紹捷獲得美國心理學會三等獎。（教育組提供）
台北市立建國高級中學林靖閔獲得植物學4等獎。（教育組提供）
台北市立建國高級中學林靖閔獲得植物學4等獎。（教育組提供）
臺北市立第一女子高級中學張翊慈、張敏虹獲得動物學四等獎。（教育組提供）
臺北市立第一女子高級中學張翊慈、張敏虹獲得動物學四等獎。（教育組提供）
臺北市立第一女子高級中學林庭妤獲得化學二等獎（教育組提供）
臺北市立第一女子高級中學林庭妤獲得化學二等獎（教育組提供）
國立臺灣師範大學附屬高級中學顧仲凌（右一）、臺北市私立復興實驗高級中學趙芸婕（左...
國立臺灣師範大學附屬高級中學顧仲凌（右一）、臺北市私立復興實驗高級中學趙芸婕（左一）、朱熙芝（中）獲得環境工程學三等獎。（教育組提供）
國立臺灣師範大學附屬高級中學陳以哲獲得NON-TRIVIAL系統軟體學特別獎。（...
國立臺灣師範大學附屬高級中學陳以哲獲得NON-TRIVIAL系統軟體學特別獎。（教育組提供）
臺北市立建國高級中學蔡紹騏獲得植物學三等獎。（教育組提供）
臺北市立建國高級中學蔡紹騏獲得植物學三等獎。（教育組提供）

肯塔基州 華裔 加州

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