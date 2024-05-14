洛縣東區超500戶突然停電 原因是...

車禍案發現場有許多碎片散落在道路上。（Pasadena Fire Department）

巴沙迪那（Pasadena）市的許多居民11日早上醒來後，發現家中停電，這是因為一起造成三人死亡的重大車禍撞倒一根電線桿。警方仍在調查這起車禍的來龍去脈，疑因超速、酒駕、闖紅燈等綜合原因造成。

巴沙迪那市警局表示，這起車禍發生在11日凌晨2時30分左右，地點位於維斯塔大道 (Vista Avenue) 和山麓大道 (Foothill Boulevard )的交界處附近。 根據ABC 7電視台拍攝的現場影片，一輛被撞毀的白色特斯拉 轎車停在嚴重受損的建築物前，有許多碎片散落在道路上。

巴沙迪那市警局證實，案發時該特斯拉轎車內有6名乘客，其中三人當場死亡，另外三人送往醫院救治，傷勢嚴重。現場死亡的三人，年齡分別為18至21歲。

巴沙迪那市警局警官拉索（Anthony Russo）指出，根據調查，特斯拉司機在轉彎時失去控制，撞上路緣，導致車輛飛向空中。 隨後，它擊中城市的兩根燈桿、一根電線桿和一棟建築，導致當地約500戶家庭和企業停電。拉索還指出，肇事車輛至少超速兩倍行駛，而且有酒駕嫌疑，車輛後座上的四位乘客，都沒有繫安全帶。案件細節仍在調查中。

在調查期間，警方將案發道路封鎖近12小時，導致部分居民出行不便。