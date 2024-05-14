我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

520前局勢敏感 康達：維持台海和平穩定嚇阻風險

等待CPI報告 股指走升 那指收創歷史新高

洛縣東區超500戶突然停電 原因是...

洛杉磯縣訊
車禍案發現場有許多碎片散落在道路上。（Pasadena Fire Department）
車禍案發現場有許多碎片散落在道路上。（Pasadena Fire Department）

巴沙迪那（Pasadena）市的許多居民11日早上醒來後，發現家中停電，這是因為一起造成三人死亡的重大車禍撞倒一根電線桿。警方仍在調查這起車禍的來龍去脈，疑因超速、酒駕、闖紅燈等綜合原因造成。

巴沙迪那市警局表示，這起車禍發生在11日凌晨2時30分左右，地點位於維斯塔大道 (Vista Avenue) 和山麓大道 (Foothill Boulevard)的交界處附近。 根據ABC 7電視台拍攝的現場影片，一輛被撞毀的白色特斯拉轎車停在嚴重受損的建築物前，有許多碎片散落在道路上。

巴沙迪那市警局證實，案發時該特斯拉轎車內有6名乘客，其中三人當場死亡，另外三人送往醫院救治，傷勢嚴重。現場死亡的三人，年齡分別為18至21歲。

巴沙迪那市警局警官拉索（Anthony Russo）指出，根據調查，特斯拉司機在轉彎時失去控制，撞上路緣，導致車輛飛向空中。 隨後，它擊中城市的兩根燈桿、一根電線桿和一棟建築，導致當地約500戶家庭和企業停電。拉索還指出，肇事車輛至少超速兩倍行駛，而且有酒駕嫌疑，車輛後座上的四位乘客，都沒有繫安全帶。案件細節仍在調查中。

在調查期間，警方將案發道路封鎖近12小時，導致部分居民出行不便。

特斯拉 Boulevard

上一則

鮮花何時貴？華人花藝專家揭秘原因

延伸閱讀

限速35超速100撞燈柱 南加車禍3死3重傷

限速35超速100撞燈柱 南加車禍3死3重傷
小米傳2025開賣SUV 摃上Model Y

小米傳2025開賣SUV 摃上Model Y
Tesla滬儲能超級工廠 5月開工 明年Q1量產

Tesla滬儲能超級工廠 5月開工 明年Q1量產
5月開工 特斯拉上海儲能超級工廠預計明年Q1量產

5月開工 特斯拉上海儲能超級工廠預計明年Q1量產
省通勤時間睡車裡 特斯拉員工仍被裁

省通勤時間睡車裡 特斯拉員工仍被裁
特斯拉人力緊縮 還沒結束

特斯拉人力緊縮 還沒結束

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
有限責任公司責任並不有限，華人卡車司機路上慘死，其公司以為宣告破產就能躲過賠償，結果仍需賠償。（示意圖，unsplash/Bernd Dittrich）

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

2024-05-09 02:20

超人氣

更多 >
歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？
風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產
不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅
「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格