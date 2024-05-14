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鮮花何時貴？華人花藝專家揭秘原因

記者子為/艾爾蒙地即時報導
有花藝作品呈愛心型，紅色的康乃馨張揚著熱烈的母愛（記者子為/攝影）
有花藝作品呈愛心型，紅色的康乃馨張揚著熱烈的母愛（記者子為/攝影）

洛僑中心展覽室日前舉辦的「書畫花藝展」，不少子女用書畫、花藝，表達對母親的感恩與愛。

該展覽由南加州中國大專院校聯合校友會主辦，不少美國中華藝術學會成員和大專校友會成員，展出書畫作品，該展覽展出的書畫作品包括油畫、水彩、書法等，邀請三位書法名家梁正均、李秉南、張玉瑩當場揮毫。花藝部分則由羅瑞華率領二十位學生展出六十個優秀作品，每個作品都美輪美奐，芬芳四溢。有花藝作品呈愛心型，紅色的康乃馨張揚著熱烈的母愛；有的作品像一個甜美的蛋糕，充滿創意與巧思；有的作品雖然簡約，但充滿禪意和東方美學。

羅瑞華表示，這次帶來的花藝作品都以慶祝母親節為主題，每個都造型獨特，包含日式、歐式、中華庭院等花藝風格，學生這來自不同族裔，表達全世界統一的母愛之情。羅瑞華說，母親節花藝中最常運用的是康乃馨，康乃馨在台灣文化中寓意母親，此外向日葵、牡丹等，也是常用花朵。羅瑞華介紹，母親節花藝的色彩搭配通常比較繽紛，包含紅色、黃色、紫色、白色等，象徵對母親的美好祝福。她還特意介紹，展覽中所有花藝作品有和書畫作品進行搭配，在視覺上給參觀者最賞心悅目的體驗。

針對母親節鮮花價格上漲的情況，羅瑞華表示這十分正常，她說，每年花市有兩個最貴的時間，一是母親節，二是情人節，這兩個節日對花的需求都很高，母親節康乃馨會變貴，情人節則是玫瑰會變貴。羅瑞華指出，有一些學生在花藝作品中運用牡丹，這雖然是中國國花，但在美國非常難買到，需要尋找專家才能獲取。

母親節主題的書畫花藝展于5月11日到12日在洛僑中心進行。（記者子為/攝影）
母親節主題的書畫花藝展于5月11日到12日在洛僑中心進行。（記者子為/攝影）

母親節 書法 加州

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