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南加雅歌合唱團音樂會 中外名曲鋼琴伴奏

記者张宏/洛杉磯即時報導
美國南加州華人華僑聯合總會共同會長徐曉峰（左二）、會長蔡成華（右二）出席麥穗（右一）的活動。（主辦方提供）
美國南加州華人華僑聯合總會共同會長徐曉峰（左二）、會長蔡成華（右二）出席麥穗（右一）的活動。（主辦方提供）

雅歌合唱團2024年度音樂會日前舉辦，女高音歌唱家麥穗也發布新書「科學發聲方法與聲音訓練」，為聲樂愛好者提供專業技巧知識。

麥穗從2019年開始擔任雅歌合唱團團長，確立「控制規模、強化培訓、定期考核、優勝劣汰」模式，樹立將雅歌打造成「准專業的非職業合唱團」的發展目標。雅歌從2022年開始，通過業務考核招收團員，並邀請鋼琴演奏家李絢擔任鋼琴藝術指導，和聲樂碩士孟幻擔任業務副團長和駐團指揮，吸引一大批具有專業背景的音樂專才，建立了專業核心團隊。

這次音樂會，雅歌精心選擇13首曲目，包括中外歌劇音樂劇選曲、藝術歌曲、民族歌曲、流行歌曲及改編自國粹京劇的合唱歌曲，以混聲合唱、男聲小合唱、女生小合唱、領唱、獨唱、大提琴獨奏等多種形式呈現，全部曲目採用鋼琴伴奏。

麥穗是女高音歌唱家，中國國家一級演員，第十屆全國青年歌手大獎賽民族歌曲專業組金獎獲得者。她表示，她在聲樂學習過程中，曾師從多位中國頂級歌唱家和聲樂教育家，學習發聲方法和演唱技巧，並與自己的演唱實踐和聲樂教學相結合，逐步總結出一套「麥穗科學發聲方法」，並經過數萬名學員的學習和驗證。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、美國南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華、共同會長徐曉峰等代表和現場500名觀眾共賞雅韻歡歌。

南華總會長蔡成華表示，麥穗老師和雅歌合唱團堅持不懈地傳播中華文化，培養大批藝術人才，現在又將教學成果整理成書，造福更多聲樂愛好者。

中領館文化參贊王太鈺表示，中國文聯出版社出版的這本「科學發聲方法與聲音訓練」，對於聲樂愛好者、對於勵志要從事聲樂專業的學生們，都有非常強的針對性和實踐性。同時雅歌合唱團聚集一大批受過專業訓練的音樂人才，藝術水平很高，在麥穗老師帶領下長期活躍在爾灣地區，傳播和傳承音樂藝術，為豐富社區的文化生活做出貢獻。

由美國雅歌合唱團、麥穗音樂工作室、美國南加州華人華僑聯合總會等聯合主辦的雅歌合唱...
由美國雅歌合唱團、麥穗音樂工作室、美國南加州華人華僑聯合總會等聯合主辦的雅歌合唱團2024年度音樂會日前舉辦，女高音歌唱家麥穗也發布其新書「科學發聲方法與聲音訓練」。（主辦方提供）

加州 中領館 歌劇

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