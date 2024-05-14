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洛縣公交暴力一晚兩傷 人行道驚現血衣

洛杉磯訊
案發現場電梯附近人行道上，發現一件浸透鮮血的襯衫。（KTLA5）
案發現場電梯附近人行道上，發現一件浸透鮮血的襯衫。（KTLA5）

洛杉磯縣公共交通再次發生暴力事件，一晚兩人被襲受害；其中一名女子在Athens地區的地鐵站被砍傷，犯罪現場留有一件血衣，身穿黑衣的嫌犯在逃；另一名受害者青少年，在格蘭岱（Glendale）的巴士車上被人毆打。

根據KTLA5電視台的報道，第一起案件發生在5月13日（周一）晚上9時左右，當時被害女子正在電梯上，從105號公路中央帶（105 Freeway median）前往Vermont／Athens地鐵站。據信，嫌疑人砍傷這名女子的手臂，之後登上地鐵逃離現場。案發現場電梯附近的人行道上，發現一件浸透鮮血的襯衫，警方勘查現場時，人行道一度被膠帶封鎖。

洛縣警局發言人證實，這名受害者已被送往當地醫院。發言人稱，嫌犯身穿全黑衣服，最後一次出現在開往霍桑（Hawthorne）／倫諾克斯（Lennox）車站的西行地鐵上。

另外一起公共交通暴力襲擊發生在同一天，13日晚上7時30分左右，格蘭岱的巴士車上爆發鬥毆事件。司機報警後，警方拘留兩名涉案青少年，當局發言人稱受害者也是一名青少年，暫時沒有生命危險。

洛杉磯公共交通近期接連發生暴力案件，引發乘客不安，也導致地鐵巴士司機集體「請病假」。交通局董事會最近批准，在所有地鐵公車的司機和乘客之間安裝隔離欄，保護駕駛者的安全。

嫌疑人砍傷女子手臂後登上地鐵逃離現場。（KTLA5）
嫌疑人砍傷女子手臂後登上地鐵逃離現場。（KTLA5）

地鐵站 洛杉磯 洛縣

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