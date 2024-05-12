全美最棒燒烤店 南加上榜六家

Yelp「全美最佳燒烤店」榜單近日公布，南加共有六家餐廳上榜。(Pexels)

根據最近的Yelp「全美最佳燒烤店」(Top 100 Barbecue Spots) 百強排行榜，加州 共有10家燒烤餐廳上榜，其中六家餐廳位於南加。

Yelp貼文寫道：「美味的燒烤是美國的瑰寶。只要聞一口甜甜的木煙味和滋滋作響的肉就足以讓人垂涎欲滴、肚子咕咕叫。 」Yelp排行榜稱，像洛杉磯 這樣的城市在其網站上的燒烤認可度上名列前三名。Yelp選擇了有一定數量評論提到「燒烤」的燒烤餐廳，並根據評論量和評分對其進行排名。

其中南加州上榜的燒烤餐廳有：位於河濱縣茉莉塔（Murrieta）的Calhoun’s Texas Barbeque(第17名); 位於河濱縣諾可市（Norco）的Badlands BBQ（第18名）；位於橙縣聖璜卡畢斯壯諾市(San Juan Capistrano)的Heritage Barbecue（第21名）；位於貝克斯菲（Bakersfield）的PorkChop & Bubba’s BBQ（第25名）；位於聖伯納汀諾（San Bernardino）的Spirit of Texas BBQ（第41名）以及位於北好萊塢（North Hollywood）的Swinging Door Texas BBQ（第62名）。

其中，Calhoun's Texas Barbeque是一家小型家庭經營的德州 風格燒烤餐廳，位於歷史悠久的茉莉塔市中心。根據其官網介紹，「我們的胸肉是德州以外最好的，我們的肋骨是首屈一指的。」餐廳以量大價格經濟實惠著稱。

北好萊塢的Swinging Door Texas BBQ同樣提供正宗的德州風味燒烤，包括牛胸肉和排骨等熏肉，以其風味和份量而聞名。這裡氣氛休閒，是與朋友和家人享用豐盛餐點的好地方。

在談到洛杉磯不斷發展的燒烤文化時，Yelp稱：「雖然洛杉磯的燒烤場景感覺像是最近才出現的，但它的歷史可以追溯到幾十年前，而且比現在流行的德克薩斯州後院風格的燒烤還要令人印象深刻。」

其他未包含在Yelp百大榜單卻同樣受歡迎的燒烤餐廳包括Moo's Craft Barbecue、Bludso's BBQ 和 SLAB等。位於林肯高地(Lincoln Heights neighborhood)的 Moo's Craft Barbecue 以其高品質肉類和對燒烤工藝的執著而聞名，該餐廳躋身「洛杉磯時報」101家最佳餐廳排行榜前十名，並獲得James Beard award提名，近日該餐廳還出現在小天后席琳娜（Selena Gomez）的烹飪節目「Selena + Restaurant」中。

在本次榜單中，大多數上榜餐廳都位於南部，其中德州上榜12家、加州10家、佛羅裡達州 8 家、密蘇裡州和亞歷桑那州（Arizona）7家。Yelp評選出的全國最佳燒烤餐廳則是位於阿肯色州（Arkansas）的連鎖品牌「Wright's Barbecue」。