南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加 內陸最大的購物中心Ontario Mills，華人 俗稱為「十個門」奧特萊斯商場，日前發生持槍搶劫案。5名戴著白色面具的嫌犯在商圈內「零元購」，搶走價值約5000元的商品。目前嫌犯已被警方逮捕，並被指控多項重罪。

安大略（Ontario）警方8日接到報警電話稱，一群蒙面劫匪闖入「十個門」商場的南入口，洗劫知名服裝品牌Polo Ralph Lauren商店。

監控拍攝下5名持槍嫌犯的作案過程，他們戴著白色面具、穿深色衣服，看上去像是萬聖節裝扮。劫匪在店內實施瘋狂搶劫，搜刮大量商品。隨後，嫌疑人在警察到達前，乘坐接應車輛逃離。警方稱，他們搶走價值約5000元的衣物、服飾。

案發後，當局收集嫌犯乘坐的逃跑車輛信息，發現該車輛與蒙克萊市（Montclair）警方調查的一起盜竊案有關。警方帶搜查令趕到嫌疑人住所，找到所有被竊商品，並在屋內發現三把槍，其中一把槍，確定是嫌犯盜竊所得。目前共有5名嫌疑人被逮捕，他們被控多項重罪，具體身分信息尚未公佈。安大略警方表示，將致力保護當地社區安全，阻止罪犯在安大略市從事違法犯罪行為。