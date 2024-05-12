我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5蒙面歹徒持槍 洗劫南加華人愛逛的商場

揭武漢疫情拘4年 張展13日出獄 親友受壓不敢迎接

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

記者邵敏／安大略即時報導
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加內陸最大的購物中心Ontario Mills，華人俗稱為「十個門」奧特萊斯商場，日前發生持槍搶劫案。5名戴著白色面具的嫌犯在商圈內「零元購」，搶走價值約5000元的商品。目前嫌犯已被警方逮捕，並被指控多項重罪。

安大略（Ontario）警方8日接到報警電話稱，一群蒙面劫匪闖入「十個門」商場的南入口，洗劫知名服裝品牌Polo Ralph Lauren商店。

監控拍攝下5名持槍嫌犯的作案過程，他們戴著白色面具、穿深色衣服，看上去像是萬聖節裝扮。劫匪在店內實施瘋狂搶劫，搜刮大量商品。隨後，嫌疑人在警察到達前，乘坐接應車輛逃離。警方稱，他們搶走價值約5000元的衣物、服飾。

案發後，當局收集嫌犯乘坐的逃跑車輛信息，發現該車輛與蒙克萊市（Montclair）警方調查的一起盜竊案有關。警方帶搜查令趕到嫌疑人住所，找到所有被竊商品，並在屋內發現三把槍，其中一把槍，確定是嫌犯盜竊所得。目前共有5名嫌疑人被逮捕，他們被控多項重罪，具體身分信息尚未公佈。安大略警方表示，將致力保護當地社區安全，阻止罪犯在安大略市從事違法犯罪行為。

Ontario Mills是南加華人最喜歡的購物場所，占地面積大，共有十個門，因此被華人俗稱為「十個門」。因為擁有眾多知名品牌，不少華人來洛杉磯旅遊，也將此地作為必去的地點之一，平日商場內可見眾多華裔工作人員、顧客。代購楊女士經常前往此處購物，聽聞發生持槍搶劫案件，表示非常害怕。

5名戴白色面具的嫌疑人在店內瘋狂作案。（安大略市警局）
5名戴白色面具的嫌疑人在店內瘋狂作案。（安大略市警局）
嫌疑人搶劫時戴的面具、以及持有的槍。（安大略市警局）
嫌疑人搶劫時戴的面具、以及持有的槍。（安大略市警局）

華人 南加 洛杉磯

上一則

夏令營鍍金 華人家長搶破頭 為孩子申請學校加分

延伸閱讀

亞市辦公室已關門 4蒙匪持槍入室搶劫 1人中彈

亞市辦公室已關門 4蒙匪持槍入室搶劫 1人中彈
4蒙面劫匪開槍破門搶劫 南加華人區年長者受傷

4蒙面劫匪開槍破門搶劫 南加華人區年長者受傷
74歲婦人遭詐騙 竟持槍打劫銀行彌補損失？ 警：悲傷不幸事件

74歲婦人遭詐騙 竟持槍打劫銀行彌補損失？ 警：悲傷不幸事件
74歲婦遭詐財 持槍搶銀行 俄州警：悲傷事件

74歲婦遭詐財 持槍搶銀行 俄州警：悲傷事件
史島入室搶劫案 4劫匪全落網

史島入室搶劫案 4劫匪全落網
南加遊戲店一年內被搶三次 店員阻止遭持槍威脅

南加遊戲店一年內被搶三次 店員阻止遭持槍威脅

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他
玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」
李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華

繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華