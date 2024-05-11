亞裔月獻愛心 洛城女足捐助亞裔青年中心

5月11日，天使城足球俱樂部約10位志願者幫助亞裔青少年中心分發食物。（記者王若然／攝影）

慶祝亞太裔傳統月獻愛心，洛杉磯女子足球 隊天使城足球俱樂部（Angel City Football Club）將出售一款紀念圍巾的10%收入捐贈給亞裔 青少年中心（Asian Youth Center，AYC）。此外，該女子足球俱樂部志願者們11日上午來到位於聖蓋博市（San Gabriel）的亞裔青少年中心辧公室，幫助分發當天捐贈給社區低收入 家庭的食物。

天使城足球俱樂部社區公關經理Erica Sanchez介紹，慶祝亞裔傳統月，該俱樂部特別邀請印度裔藝術家Sanjana Sinha設計了一款圍巾，網上售價40元，一整年銷售收入的10%將捐給亞裔青少年中心。這款針織圍巾十分精美，不同的圖案融合了亞太裔群體的文化。圍巾中間印有「天使城足球俱樂部」，背景有荷花、木槿及茉莉，分別代表亞裔美國人，夏威夷以及菲律賓裔美國人文化，中間共有22朵花，代表天使城足球隊22位球員。

Erica Sanchez介紹，這是天使城足球俱樂部第一次與亞裔青少年中心合作，希望在亞太裔傳統月將愛心獻給亞太裔社區，支持亞裔青少年中心的社區服務項目。當天俱樂部有約10位志願者參加了食物的分裝、派發工作。她說，多年來天使城足球俱樂部致力於回饋社區，很多項目的部分收入都捐給了社區。

亞裔青少年中心執行長傅美雪（Michelle Freridge）表示，這次是天使城足球俱樂部主動聯繫亞裔青少年中心。她很高興雙方達成合作。當天的食物派發是例行救濟低收入家庭的活動，約為40至50個家庭提供食物。

天使城足球俱樂部，是一支洛杉磯本地的職業女子足球俱樂部，是國家女子足球聯賽的擴展球隊。該球隊於2020年7月21日成立，2022年開始參賽。