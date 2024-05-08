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華男設計盜取昂貴小提琴 被FBI調查後 竟搶銀行

記者王若然／爾灣即時報導
孟馬克4月2日對爾灣一家全美銀行進行搶劫。（爾灣警局）
孟馬克4月2日對爾灣一家全美銀行進行搶劫。（爾灣警局）

聯邦檢察官辦公室8日發布消息，對57歲的爾灣（Irvine）華男孟馬克（Mark Meng）提出指控，他設計在全美盜取昂貴小提琴，在發現被聯邦調查局（FBI）調查後，還搶劫爾灣一家銀行。

孟馬克於今年4月11日起，被關押在州監獄。他將於9日在聯邦地方法院首次過堂。

根據本案檢方訴狀的陳述書（Affidavit），孟馬克盜取昂貴的小提琴後，再將其售出，以獲得非法個人收入。他與全美多個小提琴商家接觸，提出有興趣購買小提琴，但要先試用一段時間。他以小提琴收藏家身分，獲取這些店家信任。

在幾件案子中，他提出用貸款方式購買小提琴；拿到手後，他立即將琴轉賣給洛杉磯的一名小提琴中間商，並想方設法拖延貸款支付；或是告知樂器商，他試用後不想購買這把小提琴，已經將其寄回，但寄送過程中，出現丟失情況。

接收孟馬克轉賣小提琴的中間商，並不知曉琴是孟馬克偷來的。

被孟馬克盜取的小提琴包括一把1823年Lorenzo Ventapane小提琴，價值17萬5000元；1903年Guilio Degani小提琴，價值5萬5000元。還有另外三把價值分別為4萬元、6萬元和7500元。

孟馬克的不尋常行為，引起FBI注意。在意識到被FBI調查後，他於4月2日進入爾灣一家全美銀行(U.S. Bank)，頭戴棒球帽，太陽鏡以及用圍脖將臉部遮擋，搶劫銀行。根據爾灣警方，他當時來到櫃檯前，出示一張紙條，寫著，「$1，8000 - 取出。請保持冷靜，不會傷害你！謝謝」。銀行工作人員將抽屜中的446元現金遞給他後，他迅速跑出銀行，駕駛一輛白色小貨車離開。

警方最終通過孟馬克逃離時駕駛的貨車追蹤到他的住處，並在幾日後將他逮捕。若罪名成立，孟馬克將面臨最高20年聯邦監獄監禁。

孟馬克4月2日對爾灣一家全美銀行進行搶劫。（爾灣警局）
孟馬克4月2日對爾灣一家全美銀行進行搶劫。（爾灣警局）

爾灣 FBI 監獄

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