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成全球最大塑膠水管製造商 王文祥：一路走來不容易

記者趙健/洛杉磯市即時報導
碩果並非輕易得來，經過高山低谷，王文祥說，只要走在正確的道路上，心存勇氣不投降，終會勝利。（記者陳開╱攝影）
碩果並非輕易得來，經過高山低谷，王文祥說，只要走在正確的道路上，心存勇氣不投降，終會勝利。（記者陳開╱攝影）

「經營之神」王永慶之子、JM Eagle執行長王文祥，秉承著家族務實的傳統和經驗理念在美經營企業多年，是如今亞裔在美國商業、慈善領域的重要代表人物。

王文祥九歲移居美國，後經父親安排在美國、亞洲等多地工廠累積和研磨著專業和管理經驗，於2005年正式收購接管JM Eagle公司（以下簡稱JM）。經過多年耕耘，JM已成長為全球最大的塑膠水管製造商。談到成功，王文祥說碩果並非輕易得來，經過高山低谷，心中勇氣和堅持不可缺，亞裔企業更要有信心，有正念。

（影音來源╱記者陳開、趙健）

亞裔企業家在美挑戰

在美經商，每位企業家隨時都可能面臨法律訴訟。 2006年，一場突如其來的檢舉者（Whistleblower）官司，打破JM快速成長節奏：一名被革職員工捏造證據，指控JM出售不符標準的管材；一旦罪名成立，JM將面臨至少10億元的天價賠償 。

誰也沒想到，這場官司一打就是14年，在此期間，JM甚至在一審中敗訴。部分編造的證據和故事，竟說服陪審團，這讓當時的王文祥措手不及。那時，他面臨兩個選擇：要麼和解，不然就得頂著一無所有的壓力，告到底。

「那時的處境非常艱難，連律師都勸我和解，因為妥協至少可以保證公司存活下去。可一旦同意和解，就等於承認公司有錯，不僅對我、對台塑，也會對公司上下1500多個員工和他們的家庭造成影響。

王文祥堅信，身正不怕影子歪，他堅持不和解。

2020年，法院判決JM Eagle免賠定讞。王文祥為這種堅持，付出撕扯14年的代價，清白有些遲到，但最後還是讓他等到。

丘吉爾曾說，成功並非終點，失敗並不致命，最重要的是，要有繼續前進的勇氣。 王文祥說，「這場官司讓我真切體悟到一個道理：只要走在正確的道路上，無論多艱難，心存勇氣不投降，堅持下去，終會勝利。而勝利結出的果實，是往後人生旅途中的力量來源。」

打破沉默 大聲說話

「美國有不同的社會環境，該說的話就要大聲說出來。」王文祥說，「大事化小，小事化了」，做好自己的事，凡事以和為貴，是中華傳統的美德。但人在美國，身為少數族裔，需要大聲說話就要大聲說話，該站出來就要站出來。 長期的沉默會使自己身處弱勢，對同族同胞和下一代沒有幫助。

去年，王文祥及其他亞裔商業領袖遭右翼媒體攻擊後，王文祥在第一時間接受主流媒體採訪，直面回擊。 王文祥說，如若無人質疑並反擊，讀者就會對這種文章信以為真，以錯傳錯，惡性循環。

王文祥表示，東西方教育存在很大不同，兩種文化各有長處，應該取兩者之優。 他談到，在亞洲，小學教育的很多內容是關於孝敬父母、尊敬長輩，把家庭放在第一位，還要有公德心，這些都是寶貴的傳統美德。

而美國的教育也有非常值得學習的地方，就是「鼓勵人們站出來為自己戰鬥、發聲，不能忍氣吞聲面對遭遇的不公」。例如在學生很小的時候，就開始培養他們公開演講的能力，把學生們推上演講台，面對台下幾百名觀眾，鍛煉他們在眾人面前不怯場，為自己「打仗」。

西達賽奈醫療中心為表彰王文祥和（左二）和王范文華（左三）夫婦舉行捐贈儀式。（Ce...
西達賽奈醫療中心為表彰王文祥和（左二）和王范文華（左三）夫婦舉行捐贈儀式。（Cedars-Sinai醫療中心提供）

亞裔企業家發揮文化差異的帶來的優勢

在美經商，文化差異也可能意味著潛在的「優勢」。 一方面，多元文化帶來更多角度理解和解決問題方式；另一方面，文化和價值觀的碰撞，也有利於形成新觀點、新思維。

王文祥說，亞裔企業家的優勢，正是他們擁有兩種不同的文化視角。若能融合二者，各揚其長，互補其短，則大有所為。 「例如猶太文化與東方文化有許多重疊之處，雖然猶太民族也在美國本土面臨著各種文化差異，但他們求同存異，將自己的能量發揚光大，遍布美國政界、金融界、商業、娛樂媒體等各行各業，其影響力世人皆知。

不過，王文祥也提到，亞裔在美國的歷史相對較短，直到近三、四十年，各行各業才開始出現華裔成功人士。 雖然如今也不斷有優秀的華裔企業家走出來發聲、行動，但在世界500強公司中，亞裔在董事會中的佔比還不到6%，相較於非裔的12%，代表性還遠遠不夠，還有很大空間，等待更多的亞裔去努力。

在王文祥辦公室的窗台上，擺放著多些年來員工寫給他的卡片，有工廠老員工添孫女的好消...
在王文祥辦公室的窗台上，擺放著多些年來員工寫給他的卡片，有工廠老員工添孫女的好消息、有節日祝福、有感恩道謝。（記者陳開╱攝影）
王文祥（中）和王范文華（右）夫婦被授予「紅寶石英雄獎」，以表彰二人多年來投身公益...
王文祥（中）和王范文華（右）夫婦被授予「紅寶石英雄獎」，以表彰二人多年來投身公益，捐款資金高達4000萬美元。（AJSOCAL提供）

亞裔 猶太 華裔

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