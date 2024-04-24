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楊杰修競選阿罕布拉市議員 打造包容繁榮安全社區

記者丁曙／阿罕布拉市即時報導
華裔青年楊杰修宣布競選阿罕布拉市議員。（受訪者提供）
華裔青年楊杰修宣布競選阿罕布拉市議員。（受訪者提供）

阿罕布拉市華裔青年楊杰修（Je-Show Yang ）本周宣布，競選阿罕布拉市議會第四選區 （Alhambra's 4th Council District )市議員。他表示，競選市議員是因為相信阿罕布拉市的發展潛力，共同建設一個體現包容、繁榮和安全價值觀的社區。

楊杰修目前是阿罕布拉市環境可持續性發展委員會（Commissioner on Alhambra’s Environmental Sustainability Commission）成員，推廣可持續實踐和綠色計劃，專注城市規劃和環境完整性。近十年來，他與政策專家、市政人員和地方領導密切合作，致力改善居住條件。他還與地方政府學會（Institute for Local Government）和氣候解決方案（Climate Resolve）的專家以及市議員合作，為阿罕布拉市(Alhambra)和蒙特利公園 (Monterey Park) 開發可持續性規劃，這些規劃旨在解決溫室氣體排放和城市擁堵問題。他也是加州民主黨代表和南海岸空氣品質管理局（AQMD）諮詢委員會成員，同時在亞太裔權益推廣中心（APIFM）擔任項目經理。

阿罕布拉市第四區市議員目前由副市長佩雷斯 (Sasha Renee Perez) 擔任，但她已進入今年11月加州第22選區州參議員決選，不再尋求連任阿市議員。因此，楊杰修決定競爭佩雷斯留下的市議員席位，選舉將在11月投票。

楊杰修8歲時隨家人從台灣移民美國，在佛羅里達大學 (University of Florida) 以極優等 ( Magna cum laude ) 及優異成績畢業，獲得政治科學與經濟學學士學位，輔修中文。楊杰修曾在南加州擔任公共事務學者（Coro Fellow），並在洛杉磯縣亞裔民主黨委員會（Asian Democrats of LA County）服務。

阿罕布拉 加州 民主黨

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