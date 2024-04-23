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盯著病人私處發呆 洛加大海港醫院華醫師開除

洛杉磯縣訊
前洛杉磯加州大學海港醫療中心骨科負責人鄺大理被解僱。（洛杉磯加州大學海港醫療中心）
前洛杉磯加州大學海港醫療中心骨科負責人鄺大理被解僱。（洛杉磯加州大學海港醫療中心）

洛杉磯加州大學海港醫療中心（Harbor-UCLA Medical Center）華裔骨科負責人鄺大理 （Louis Kwong），因性騷擾以及掩蓋與醫療器械廠的利益關係被解僱。鄺大理曾被該醫院員工投訴其對失去意識的病人進行性騷擾，「常常盯著麻醉病人的生殖器發呆。」

洛杉磯加州大學海港醫療中心是位於托倫斯市(Torrance)的一級創傷中心，是由洛杉磯縣監管的大型教學醫院。經過洛縣長達兩年的調查，於近日決定辭退鄺大理。根據此前的報導，該醫院員工曾多次投訴其對麻醉病人性騷擾，包括他將手插進失去意識病患臀部的傷口中，發出性聲音。此外，鄺大理還曾在手術中掀起手術遮擋布，注視病人的私處，對助手稱「今日最佳生殖器。」

除了對病人性騷擾，洛縣在調查過程中還發現鄺大理與膝蓋義肢醫療器械公司Zimmer Biomet有不明商業利益，他曾從該廠獲得超70萬元的報酬，而鄺大理從未向醫院透露過該利益關係。他曾兩次乘坐該公司提供的私人飛機，帶領醫學院學生飛至公司位於印第安納州的總部參觀。

對鄺大理的調查源於醫院的三名女性主治醫生於2023年10月對鄺大理的提告，三位提告的醫生包括該中心兩名骨科外科醫生巴德科貝希(Haleh Badkoobehi，53歲)和詹妮弗·許(Jennifer Hsu) ，以及前急診醫學項目主任費南德斯-弗拉克爾頓(Madonna Fernandez-Frackelton)。

根據訴狀，鄺大理曾詢問其他醫護人員是否願意對巴德科貝希的「體型拍照。」而費南德斯-弗拉克爾頓則稱在她投訴了鄺大理後被解僱。

醫院員工對鄺大理的控訴最早是在2021年，至此洛杉磯縣對他開啟了正式調查。根據洛杉磯縣的政策，在調查期間，鄺大理仍可以照常拿工資，這期間他共領取工資超過100萬元。

此外，對鄺大理的控告還包括其與員工討論喜歡「自動引起性慾的窒息感」，以及給一名女員工展示麻醉男病人的生殖器，在手術過程中要求電視播放棒球賽。鄺大理是一名義警，在醫院時，他還會腰間別著槍枝亂晃。對鄺大理的解僱通知書中還提及，他多次將私人刀具帶入手術室。

鄺大理2007年開始在洛杉磯加州大學海港醫療中心工作，之後因工作績效快速晉升為骨科主管。根據網路資料，他有一名成年兒子，一起居住在加州一套價值150萬元的公寓中。

性騷擾 加州大學 洛杉磯

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