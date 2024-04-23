台灣工研院創新科技 八度拿下南加愛迪生獎

工研院連續八年獲得有「創新界奧斯卡獎」之稱的愛迪生獎（Edison Awards），勇奪1金3銀。(左起)工研院電子與光電系統研究所專案經理趙嘉信、工研院電子與光電系統研究所組長方彥翔、工研院生醫與醫材研究所組長王羽淇、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅、工研院材料與化工研究所組長張昌榮、工研院產業科技國際策略發展所國際長王明哲。(工研院市場公關室)

素有「創新界奧斯卡獎 」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布2024年度獲獎名單，在經濟部產業技術司支持下，工研院連續八年獲獎，與陶氏化工（Dow）、康寧、杜邦（DuPont）在全球近400多項技術、產品中，勇奪1金3銀，總計擒獲4面獎牌。

其中，降眼壓的「創新雙標靶青光眼藥物」，為台灣在眼科學創新(OPHTHALMIC INNOVATIONS)新藥拿下第一面金牌。「細胞功能之鑰」針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制，「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，以及「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」，各獲銀牌獎。透過工研院獲獎關鍵技術，讓台灣生醫、紡織、顯示器科技研發實力持續在國際發光，且均已技轉產業同享國際榮耀。

愛迪生獎執行總監波納費里亞（Frank Bonafilia）表示：「工研院不間斷的創新研發就像創新基地，並且在研發過程中，考量技術是否符合供應鏈 需求，也專注在謀求人們更好的生活。工研院的『創新雙標靶青光眼藥物』更是顛覆市場的絕佳案例，我們非常感謝工研院研發保護視力的創新藥物。」

工研院院長劉文雄表示，本次共有四項技術獲獎，涵蓋生醫、紡織、顯示器等關鍵領域，皆有具體產業化效益。包括獲得金牌獎的「創新雙標靶青光眼藥物」已技轉信力碩德，進入臨床試驗階段；獲得銀牌獎的「細胞功能之鑰」，已技轉給國內廠商，像是台灣博醫能生技，並進人體臨床試驗階段；至於獲得銀牌獎的「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」正跟國內紡織業者進行驗證當中；同樣獲得銀牌獎的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，更攜手宏齊、鴻海 、英濟、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等上中下游廠商，進行技術落地驗證。未來工研院會持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助台灣產業轉型升級爭取國際商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台灣科技創新實力早已享譽國際，經濟部身為產業最佳夥伴，長期運用科技專案支持法人研發前瞻創新技術，並且連續獲得多項國際大獎肯定。欣見工研院今年以四項技術獲獎，再度於國際舞台展現台灣在生醫、紡織、顯示器領域的前瞻創新研發能量。