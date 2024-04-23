台灣工研院創新科技 八度拿下南加愛迪生獎
素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布2024年度獲獎名單，在經濟部產業技術司支持下，工研院連續八年獲獎，與陶氏化工（Dow）、康寧、杜邦（DuPont）在全球近400多項技術、產品中，勇奪1金3銀，總計擒獲4面獎牌。
其中，降眼壓的「創新雙標靶青光眼藥物」，為台灣在眼科學創新(OPHTHALMIC INNOVATIONS)新藥拿下第一面金牌。「細胞功能之鑰」針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制，「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，以及「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」，各獲銀牌獎。透過工研院獲獎關鍵技術，讓台灣生醫、紡織、顯示器科技研發實力持續在國際發光，且均已技轉產業同享國際榮耀。
愛迪生獎執行總監波納費里亞（Frank Bonafilia）表示：「工研院不間斷的創新研發就像創新基地，並且在研發過程中，考量技術是否符合供應鏈需求，也專注在謀求人們更好的生活。工研院的『創新雙標靶青光眼藥物』更是顛覆市場的絕佳案例，我們非常感謝工研院研發保護視力的創新藥物。」
工研院院長劉文雄表示，本次共有四項技術獲獎，涵蓋生醫、紡織、顯示器等關鍵領域，皆有具體產業化效益。包括獲得金牌獎的「創新雙標靶青光眼藥物」已技轉信力碩德，進入臨床試驗階段；獲得銀牌獎的「細胞功能之鑰」，已技轉給國內廠商，像是台灣博醫能生技，並進人體臨床試驗階段；至於獲得銀牌獎的「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」正跟國內紡織業者進行驗證當中；同樣獲得銀牌獎的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，更攜手宏齊、鴻海、英濟、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等上中下游廠商，進行技術落地驗證。未來工研院會持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助台灣產業轉型升級爭取國際商機。
經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台灣科技創新實力早已享譽國際，經濟部身為產業最佳夥伴，長期運用科技專案支持法人研發前瞻創新技術，並且連續獲得多項國際大獎肯定。欣見工研院今年以四項技術獲獎，再度於國際舞台展現台灣在生醫、紡織、顯示器領域的前瞻創新研發能量。
工研院為了加速產業前進動能，以整合跨域解方擘劃「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。用科技創新翻轉生活，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。
上一則
FB留言